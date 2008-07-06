تاثیرات آزادسازی گروگان های فارک بر تحولات سیاسی کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی "کوریئر اینترناسیونال" روز یکشنبه نوشت: آزادی 15 گروگان و بویژه "ایگرید بتانکور" بازتاب های غیرقابل انکاری بر جنگ مسلحانه در کلمبیا و آینده سیاسی این کشور خواهد داشت.

سخنرانی مشترک رئیس جمهوری کلمبیا و گروگان آزادشده

اولین کسی که از آزادی گروگان ها از دست فارک سود می برد مطمئنا "آلوارو اوریب" رئیس جمهوری کلمبیا و آینده سیاسی در زمینه امنیت دموکراتیک است.

در همین چند روز اخیر که گروگان ها آزاد شده اند، میزان محبوبیت اوریب به طور غیرقابل تصوری بالا رفته و این خود یک موفقیت برای این رئیس جمهوری که مورد انتقادهای بسیاری واقع شده بود است و این درحالی است که مخالفان نیز وی را برای این کار می ستایند.

اوریب از هنگام برگزاری انتخابات سال 2006 میلادی که مشروعیت وی ازسوی مخالفان زیر سئوال رفت، دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشت.

رئیس جمهوری کلمبیا از این پس یک مشروعیت ملی غیرقابل بحث و بویژه در سطح بین المللی را در کوله بار خود خواهد داشت. درخواست وی برای برگزاری یک همه پرسی، به منظور تائید خود و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری کلمبیا است.

عملیات علیه فارک از این پس به اوریب مصونیتی را اعطا می کند که تا پیش از چندین هفته آینده از پیش چشم مردم محو نخواهد شد.

اما رفتارهای اوریب غیرقابل پیش بینی است. واکنش های جسورانه و تاحدودی اغراق آمیز وی در برابر انتقادها می تواند باردیگر برایش دردسر ایجاد کند در حالی که این رئیس جمهوری می تواند به وضعیت کنونی خود قناعت کند.

احتمال انتخاب مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 میلادی و صلاح قانون اساسی که تاکنون وی را در قعر مشکلات فرو برده بود، از این پس دیگر مشکلی نخواهد بود. وی اکنون اکثریت مطلق در کشور و همچنین در کنگره را به خود اختصاص داده است.

گروگان های آزاد شده از دست فارک

برای اوریب "خوان مانوئل سانتوس" وزیر دفاع کلمبیا تنها رقیب برای وی در صحنه سیاسی به شمار می رود، که با تقسیم افتخار آزادی گروگان ها، این مشکل نیز تاحدودی رفع شده است. سانتوس اعلام کرد که با رهبری و مدیریت وی در عملیات آزادی گروگان ها، ایگرید بتانکور اکنون آزاد است.

وزیر دفاع کلمبیا که در روزهای اخیر مرتبا در برابر دوربین ها در کنار بتانکور ایستاده، در جا انداختن نام خود به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور موفق شده است.

در کلمبیا کسی به جاه طلبی های سانتوس برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری اعتنایی نمی کند، اما در عین حال هنوز نمی توان واکنش ها و رفتارهای اوریب را برای برنامه آتی سیاسی اش پیش بینی کرد. آیا وی قصد دارد تا سال 2014 میلادی در همین پست باقی بماند یا شرایط را برای جانشینی فرد دیگری آماده خواهد کرد.

اما باید این نکته را نیز یادآور شویم که در صورت از بین رفتن گروه فارک در پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آقایان اوریب و سانتوس چه برنامه دیگری را به عنوان پیروزی خود مطرح خواهند کرد. در آن هنگام دیگر امنیت دموکراتیک معنایی نخواهد داشت.

ازسوی دیگر، ایگرید با کسب آزادی به یک شخصیت اجتناب ناپذیر در صحنه سیاسی کلمبیا مطرح شده است. اگر چریک های فارک وی را به صورت یکطرفه آزاد کرده بودند، وی مستقیما به عنوان یک مخالف علیه دولت و سیاست امنیتی آن، وارد صحنه سیاسی می شد. اما آزاد شدن وی توسط اوریب، باعث خواهد شد که بتانکور دنباله رو سیاست های دولت باشد.

و این سود بسیاری برای رئیس جمهوری کنونی کلمبیا در پی دارد.

نقشه آزادی گروگان ها

این آزادسازی درحال حاضر یک مخالف حتمی را خنثی کرد. ایگرید باید در مرحله اول به کمک در مبارزه برای آزاد سازی دیگر گروگان ها قناعت کند.

این احتمال نیز وجود دارد که ایگرید سعی کند به صحنه سیاسی بازگردد، اما درحال حاضر جایی برای وی وجود ندارد.

در اینجا می توان ادعا کرد که اوریب با موفقیت در آزادسازی گروگان ها با یک تیر سه نشون زد؛ اول خلاصی از گروه شورشی فارک دوم خلاصی از سیاست های احتمالی بتانکور و سوم خرید یک مشروعیت برای خود.