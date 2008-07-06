ثبت وفات مردان 10 درصد بیش از زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال استان در ساری افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، دو هزار و 98 مورد وفات در مردان و هزار و 738 واقعه وفات در زنان صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این ایام در هر شبانه روز به طور متوسط 42 واقعه وفات به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه وفات ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از یک و نیم درصد کاهش داشته است تصریح کرد: سه هزار و 836 واقعه وفات سه ماهه نخست سال جاری ثبت شده است.

ملکی با بیان اینکه ده هزار و 479 واقعه ولادت نیز در سه ماهه اول سال 87 رخ داده است یادآور شد: تعداد ثبت ولادت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو و نیم درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام این مهم که در هر شبانه روز به طور متوسط 113واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است گفت: در این ایام در هر شبانه روز به طور متوسط 113 واقعه ولادت ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال مازندران گفت: تعداد ثبت ولادت پسر 5 هزار و 343 و نوزاد دختر 5 هزار و 136 نفر بوده است.

به گفته ملکی، به ازای هر صد واقعه ولادت دختر تقریبا 104 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است که حدود 87 درصد ولادت ها به صورت جاری و 84 درصد در مهلت قانونی به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: بدون احتساب مهاجرت، شش هزار و 643 نفر به جمعیت استان در سه ماهه امسال اضافه شد.

مدیر کل ثبت احوال مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه میزان ثبت ازوداج در سه ماهه نخست امسال بیش از شش درصد رشد نسبت به سه ماهه سال قبل نشان می دهد تصریح کرد: ده هزار و 371 واقعه ازدواج و هزار و 76 واقعه طلاق در سه ماهه نخست امسال اثبات شده است.

وی گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از چهار درصد رشد را نشان می دهد.

ملکی در پایان با اشاره به اینکه دو میلیون و 358 هزار و 440 نفر جمعیت بالای 15 سال استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هستند اظهار داشت: حدود 98 درصد و به میزان دو میلیون و 322 هزار و 184 نفر در استان موفق به اخذ درخواست کارت شناسایی ملی شدند.