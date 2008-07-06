اساتید حوزه های علمیه خواهران مازندران و گلستان گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفاری، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اردوی مهارت آموزی آموزشی و روش تحقیق اساتید حوزه علمیه خواهران استانهای مازندران و گلستان در مرداد ماه به صورت متمرکز برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره آموزشی که به صورت کارگاهی برگزار می شود، اساتید مجربی مباحث مربوطه را تدریس خواهند کرد.

وی تعداد مدارس علمیه خواهران زیر پوشش این مرکز را 21 مدرسه علمیه عنوان کرد و ادامه داد: 11 مورد از این مدارس در مازندران و 10 مورد نیز در استان گلستان مشغول به فعالیت هستند.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران بالا بردن توان آموزشی و ارائه شیوه های نوین آموزشی برای اساتید حوزه های علمیه خواهران منطقه پنج را از مهمترین اهداف برگزاری این اردو عنوان کرد.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به وجود انگیزه مناسب حوزه های علمیه خواهران در مباحث پژوهشی و فرهنگی، توسعه این گونه فعالیتها را یکی از مهمترین برنامه های مدیریت منطقه اعلام کرد و بیان داشت: پژوهش ها در حوزه های علمیه در موضوعات مختلف علوم انسانی صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر طلبه خواهر در پایان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد موظف به ارائه پایان نامه است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حوزه های علمیه خواهران در بخشهای پژوهشی و فرهنگی پیشرفتهای مناسبی دارند.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان حوزوی در بسیاری از مراکز آموزشی اشتغال دارند، تصریح کرد: این آمادگی در حال حاضر وجود دارد که بسیاری از این خواهران فارغ التحصیل در نهادهای اجتماعی و فرهنگی مشغول به کار شوند.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به تازه تاسیس بودن این مرکز در مازندران ابراز داشت: در حال حاضر جمع آوری اطلاعات آماری و ساماندهی حوزه های علمیه خواهران مازندران و گلستان از برنامه های اصلی این مرکز است.