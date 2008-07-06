نمایش 10 مستند برتر در خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن مستندسازان سینمای ایران و گروه مطالعات سینمای مستند با همکاری خانه سینما 10 مستند برتر را انتخاب کرده و به نمایش درمیآورند.
گروه مطالعات سینمای مستند متشکل از نویسندگان و محققان عرصه سینمای مستند چون مانی پتگر، محمد تهامینژاد، شادمهر راستین، روبرت صافاریان، پیروز کلانتری، محمدسعید محصصی، احمد میراحسان و فرهاد ورهرام هستند.
فیلمهای انتخاب شده عبارتند از "به کجا تعلق دارم؟" مهوش شیخالاسلامی، "کارت قرمز" مهناز افضلی، "و عنکبوت آمد" مازیار بهاری، "روزهای بیتقویم" مهرداد اسکویی، "هفت زن نابینا" محمد شیروانی، "باد دبور" محمد رسولاف، "قدرت" مهرناز اسدی، "تینار" مهدی منیری، "سیانوزه" رخساره قائممقامی و "ایران در اعلان" فرحناز شریفی.
حضور در این نمایشها برای عموم علاقمندان سینمای مستند آزاد است. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، شماره 23، خانه سینما مراجعه کرده یا با شماره 77760019 تماس بگیرند.
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