ايجاد هرگونه محدوديت درتريبون مجلس هفتم براي نمايندگان را رد مي كنم

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" امروز برخي مطبوعات به نقل از موسي قرباني نماينده مردم قائنات كه مسئول رسيدگي به آيين نامه داخلي مجلس است، اعلام كرده بودند نمايندگان مجلس هفتم براي استفاده از تريبون مجلس براي دادن تذكر قانون اساسي و يا اخطار محدوديت خواهند داشت. بر اين اساس نمايندگان مي بايست پيش از ارائه تذكر، اخطار و يا نطق مطالب خود را به اطلاع هيات رييسه مجلس برسانند.



علاءالدين بروجردي امروز در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر اين مطلب را كاملا كذب خواند.

اين مطبوعات نوشته بودند: محافظه كاران قصد دارند از طريق ايجاد اين گونه قوانين شرايط را براي اندك نمايندگان وابسته به جريان اصلاحات كه به نحوي به مجلس هفتم راه يافته اند، سخت تر كنند.