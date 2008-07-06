تامین زیرساختهای واردات زمینه ساز حضور بخش خصوصی در این عرصه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرامرز مرادی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد افزود: فعال بودن تشکل های بخش خصوصی باعث می شود که برای ایام بحران مانند تحریم، برنامه ریزی های لازم انجام شود که این برنامه ریزی می تواند در کمیته های بحران صورت گیرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد با بیان اینکه بخش خصوصی زمانی در بحث واردات می تواند وارد عمل شود که زیر ساختهای لازم برای آن فراهم شود، افزود: اگر دولت در این زمینه رقیب بخش خصوصی باشد وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.

مرادی ادامه داد: هیچ کشوری بدون انجام واردات نمی تواند خود را اداره کند اما باید توجه کرد که عمده واردات، واردات مواد اولیه و ضروری برای صنایع باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی باید به تنظیم و تعادل در واردات توجه کرده تا واردات نه بی رویه و نه بسیار کم انجام شود، بیان داشت: به جای وارد کردن کالای ساخته شده باید مواد اولیه وارد کرد که این امر اشتغال زا نیز خواهد بود.

مرادی افزود: وزارت بازرگانی باید با توجه به در دسترس داشتن اطلاعات از میزان ثبت سفارش کالا و میزان کالاهای موجود در بازار به بخش خصوصی در زمینه نوع، میزان و زمان وارد کردن کالای وارداتی اطلاع بدهد تا واردات به صورت برنامه ریزی شده انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه اهمیت به امر صادرات در کشور سیر نزولی دارد افزود: به حاشیه راندن صادرات یک زنگ خطر برای اقتصاد است زیرا این امر موجب می شود شغلهای زیادی از بین برود.

مرادی یادآور شد: تعامل بانکهای داخلی با تولید کنندگان نیز می تواند در قیمت کالاها موثر باشد و بانکها باید همکاری لازم را با صادرکنندگان و واردکنندگان داشته باشند.