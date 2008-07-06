برنامه راهبردی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کرج اجرا می شود

کریم شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در خصوص برنامه ریزی راهبردی به منظور تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه های آموزشی در کرج برگزار می شود.

وی افزود: کارگاه های یادشده با هدف تحکیم بنیان خانواده با تکیه بر کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت به عنوان عضوی از کارگروه تحکیم بنیان خانواده در استان تهران و با همکاری اداره بهزیستی و فرمانداری کرج برگزار می شود و تهیه پیش نویس یک برنامه اولیه برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در کرج از اولویتهای کاری این کارگاه است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این کارگاه ها کارشناسان دستگاه های دولتی و غیردولتی کرج از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، اداره کار و امور اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، خانه فرهنگ و توسعه پایدار و تشکلهای غیردولتی کانون حقیقت جوان و کیانا همچنین بهزیستی کرج حضور دارند.

رئیس اداره بهزیستی کرج یادآور شد: در این کارگاه ها مفاهیم اولیه (خانواده، خشونت، جنسیت و کرج) توسط شرکت کنندگان با روش بارش افکار و تشکیل گروه کاری تعریف می شود.