رسول خطیبی به تیم ملی دعوت شد / ملی پوشان با 26 بازیکن در کمپ اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال اعلام اسامی 25 بازیکن تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال، عصر امروز رسول خطیبی لژیونر ایرانی شاغل در امارات نیز به تیم ملی دعوت شد تا ملی پوشان کشورمان را در کمپ تدارکاتی ماربلا اسپانیا همراهی کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه از طریق پاریس عازم شهر ماربلا اسپانیا خواهد شد تا اردوی 10 روزه خود را در این شهر برپا کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در طول این اردوی 10 روزه در شهرماربلا اسپانیا سه دیدارتدارکاتی مقابل تیم های باشگاهی اسپانیا برگزارخواهد کرد.

تیم ملی فوتبال ایران خود را برای شرکت در مرحله چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی آماده می کند. تیم کشورمان در این مسابقات با تیم های کره جنوبی ، کره شمالی ، امارات و عربستان همگروه است.