به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای رسانه اعلام کرد این جشنواره در دو بخش علمی، آموزشی و تفریحی و برای ایجاد تعامل بین شهروندان تهرانی و حوزه رسانه برگزار می‌شود و در هر بخش به معرفی فرصت‌های مناسب برای تقویت این رویکرد می‌پردازد.

جشنواره تابستانی رسانه‌ای فرهنگسرای رسانه تابستان امسال در بخش علمی با برگزاری نشست‌هایی هم چون اردوهای تفریحی ویژه اصحاب رسانه، جشنواره کودک و رسانه، جشن‌های مناسبتی، تئاتر خیابانی، پخش فیلم‌های 2008، مسابقات عکاسی، گزارش‌نویسی و ... همراه است.

جشنواره تابستانی در بخش علمی آموزشی نیز با برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌ها چون نقد و بررسی امنیت اجتماعی و رسانه، رونمائی آخرین کتاب‌های منتشر شده در حوزه ارتباطات، کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری و سیاست، نقد و بررسی فیلم با حوزه رسانه و ... تلاش می‌کند تعامل دو حوزه رسانه و فرهنگ شهروندی را گسترش دهد.

پاتوق اصحاب رسانه جشنواره تابستانی رسانه‌ای فرهنگسرای رسانه با افتتاح کافی شاپ رسانه، کافی نت رسانه و کتابخانه تخصصی حوزه ارتباطات آغاز شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب اهداء خون شماره 20 مراجعه کنند.