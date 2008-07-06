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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

گزارش تمرین پرسپولیس/

غیبت باقری، نیکبخت و خلیلی / عابدزاده باز هم زودتر آغاز کرد

غیبت باقری، نیکبخت و خلیلی / عابدزاده باز هم زودتر آغاز کرد

تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در غیاب کریم باقری، علیرضا نیکبخت و محسن خلیلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه کارگزان برگزار شد که تحت تاثیر غیبت کریم باقری، علیرضا نیکبخت و محسن خلیلی قرار داشت.

برپایه این گزارش، باقری به علت مشکلات شخصی و علیرضا نیکبخت و محسن خلیلی به علت مصدومیت در این تمرین شرکت نکردند و به نظر می رسد نیکبخت با دستور پزشکان 10 روز دیگر هم باید استراحت کنند تا مشکلش بطور کامل برطرف شود.

حیدری، باقری ها و نوری زودتر از سایرین در محل تمرین حاضر شدند اما همانند روزهای گذشته عابدزاده به همراه واعظی و حقیقی 15 دقیقه زودتر از شروع رسمی تمرین در زمین چمن ورزشگاه کارگران حاضر شد و برنامه های اختصاصی دروازه بان ها را آغاز کرد.

در غیاب افشین قطبی تمرینات آماده سازی بازیکنان زیر نظر افشین پیروانی برگزار شد که سعید نعیم آبادی مدیر تیم های پایه پرسپولیس در فصل گذشته هم به عنوان میهمان این تمرین را از نزدیک تماشا کرد.

کد مطلب 711794

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