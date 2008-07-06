کشته شدن 11 پلیس پاکستان در انفجار اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار امروز عصر که هدف آن پلیس پاکستان بوده است باعث کشته شدن 11 پلیس این کشور شد.

این نیروهای پلیس در چند صد متری مسجد حضور یافته بودند و 15 دقیقه بعد از پراکنده شدن تظاهرات کنندگان که شعارهای ضد مشرف سر می دادند افراد پلیس هدف یک انفجار قرار گرفتند.

هزاران نفر از افراد تندرو پاکستانی امروز با هدف اعتراض به ادامه بازداشت افراد بازداشت شده در حادثه سال گذشته لال مسجد در خیابانهای اسلام آباد تظاهرات کردند.

این افراد خواهان آزادی افراد بازداشت شده و بازگرداندن مسئولیت این مسجد به طلاب دینی هستند.

در جولای سال گذشته میلادی و پس از آنکه طلاب حاضر در این مسجد با همکاری طالبان و القاعده، افرادی را ربوده و به داخل مسجد بردند؛ بحران لال مسجد آغاز شد. نیروهای امنیتی پاکستان پس از این حادثه مسجد را محاصره کرده و از طالبان و القاعده خواستند که با تسلیم خود گروگانها را نیز آزاد کنند، اما افراد حاضر در مسجد توجهی به درخواست پلیس پاکستان نکردند تا اینکه پلیس پاکستان پس از یک هفته محاصره به مسجد حمله کرد که در این حمله تعدادی از نیروهای طالبان و طلاب تندرو بازداشت شده و رهبر طالبان در این مسجد که از دوستان نزدیک "ایمن الظواهری" مرد شماره دو القاعده محسوب می شد و در اتاق وی نامه هایی به خط رهبران القاعده و طالبان مبنی بر اقدام علیه دولت پاکستان کشف شده بود، کشته شد.

پس از آن دولت پاکستان مسئولیت این مسجد را بر عهده گرفت و از تدریس علوم دینی در آن، که بهانه ای بود برای حضور نیروهای طالبان در اسلام آباد، جلوگیری کرد.