مطمئن باشید ورزشگاه استقلال ساخته می شود / به فکر پرسپولیس هم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی که عصر امروز در مراسم کلنگ زنی ورزشگاه استقلال سخن می گفت، ضمن ابراز خرسندی از تاسیس این ورزشگاه گفت: استقلال یکی از پرطرفدارترین تیم های ایران و آسیاست و با وجود اینکه طرفداران بسیاری دارد اما امکانات حرفه ای در اختیار ندارند.

علی آبادی ادامه داد: هدف سازمان تربیت بدنی تامین حداقل امکانات حرفه ای برای دو تیم پرطرفدار تهران است که خوشبختانه امروز کلنگ احداث ورزشگاه استقلال به زمین زده شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: امیدوارم مسئولان باشگاه استقلال بتوانند از این مجموعه ورزشی برای درآمدزایی بیشتر استفاده کنند و با احداث فضاهای آموزشی و تجاری در این مجموعه ، باشگاه را به درآمدزایی ثابت و سود آور برسانند. اگر باشگاه استقلال بتواند در بخش مجتمع تجاری - اقتصادی درست عمل کند بخش عمده ای از مشکلات این تیم برطرف خواهد شد و می تواند نیازهایش رابرآورده کند.

محمد علی آبادی که ریاست مجمع عمومی دو تیم پرطرفدار تهرانی را برعهده دارد از احداث یک ورزشگاه دیگر برای پرسپولیس خبر داد و خاطر نشان کرد: برای باشگاه پرسپولیس نیز چنین برنامه ای را پیشی بینی کرده ایم که بزودی با مشخص شدن زمین محل تاسیس ورزشگاه کلنگ آن نیز به زمین زده خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به سوالی که از وی پرسیده شد" آیا این ورزشگاه ساخته خواهد شد یا پس از زدن کلنگ اول نیمه کاره رها خواهد شد ؟" گفت: مطمئن باشید این ورزشگاه قطعا ساخته خواهد شد. ما یک میلیارد تومان بودجه برای ساخت این ورزشگاه در نظر گرفته ایم که در صورت آغاز کار آنرا در اختیار استقلالی ها قرار خواهیم داد.

علی آبادی با تاکید بر اینکه مسئولان استقلال باید از بخش خصوصی نیز کمک بگیرند خاطر نشان کرد: زمینی که در اختیار باشگاه استقلال گذاشته ایم بیش از 70 میلیارد تومان ارزش دارد که با تلاش های آقای فتح الله زاده در اختیار این باشگاه قرار گرفته است.