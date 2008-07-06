حمایت بان کی مون از گسترش روابط دو کره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با کیم ها یونگ وزیر یکپارچه سازی کره جنوبی در اولین دیدار خود از وطنش بعد از رسیدن به پست دبیرکلی سازمان ملل متحد گفت: من سعی خواهم کرد برای بهتر شدن روابط دو کره نقش یک تسهیل کننده را ایفا کنم.

وی حضورش را در کره جنوبی در شرایطی که برنامه های خلع سلاح کره شمالی پیشرفت هایی را حاصل کرده است معنادار اعلام کرد.

بان کی مون از دیدار از کره شمالی در آینده نزدیک خبر داده است.

پس از روی کارآمدن دولت محافظه کار در کره جنوبی، تنش در روابط دو کره شدت گرفت، اما با اعلام آمادگی کره شمالی برای اعلام برنامه های هسته ای و خلع سلاح روابط دو کشور رو به بهبود است.

کره شمالی اخیرا فهرست بلندی از فعالیتهای هسته ای خود را که بنا به درخواست گروه شش کشور گفتگو کننده درباره برنامه هسته ای این کشور تهیه شده بود، منتشر کرد؛ این کشور همچنین بخشی از راکتور هسته ای خود را تخریب کرد.