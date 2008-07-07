معرفی دو هزار میلیارد تومان پروژه در بخش گردشگری به بانکها

مهدی جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده در بخش گردشگری ، اظهار داشت : در سال گذشته همچنین 10 درصد طرح های زودبازده در استانهای کشور برای گردشگری پیش بینی شده بود که تحقق یافت .

وی تاکید کرد : در سالجاری به دنبال افزایش رقم طرح های زودبازده اختصاص داده شده به بخش گردشگری هستیم .

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین به تسهیلات ارائه شده در مرکز برای بخش گردشگری اشاره کرد و بیان داشت : سال گذشته رقمی معادل سه هزار میلیارد تومان برای بخش گردشگری در مرکز به تصویب رسید .

وی ادامه داد : از این میزان اعتبار تصویب شده بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در بخش گردشگری به بانکهای عامل معرفی شد که تعدادی از این طرح های موفق به دریافت تسهیلات شدند و تعداد دیگری نیز در دست بررسی هستند .

جهانگیری همچنین به عدم توجیه تعدادی از طرحها در بانکها اشاره کرد و افزود : در سالجاری به دنبال جایگزین طرح هایی که توجیه نداشته اند و همچنین معرفی تعدادی طرح جدید به بانکهای عامل هستیم .

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت 30 شرکت گردشگری در استانهای مختلف کشور خبر داد ، عنوان کرد : در سال گذشته در 26 نمایشگاه خارجی شرکت کردیم که امسال نیز به دنبال حضور در نمایشگاههای مختلف خارجی موجود در تقویم کاری به منظور معرفی توانمندیهای گردشگری و صنایع دستی ایران هستیم .

جهانگیری همچنین با اشاره به آمار ورود گردشگران خارجی به کشور یادآور شد: آخرین آمار ورود گردشگران خارجی به کشور در سال گذشته دو میلیون و 168 هزار نفر ثبت شده است.