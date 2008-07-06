جوانان ایران با اقتدار قهرمان آسیا شدند/ 7 مدال طلا در 8 وزن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا تیم کشورمان با کسب 7 مدال طلا و یک برنز و 78 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های مغولستان با 53 امتیاز، هند با 50 امتیاز، قزاقستان با 47 امتیاز و ازبکستان با 43 امتیاز به ترتیب دوم تا پنجم شدند.

برپایه این گزارش، در وزن 50 کیلوگرم، فرزاد جعفری در فینال کونگ سونگ کیم از کره جنوبی را با نتایج 1- 2، 1- صفر و 3- صفر شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 55 کیلوگرم، حسن رحیمی در دیدار نهایی سینگ بالراج از هند را با نتایج 1- صفر و 4-4 مغلوب ساخت و به مقام نخست دست یافت.

در وزن 60 کیلوگرم، مسعود اسماعیل پور با نتایج 5-2، 2- 5 و 4- صفر سینگ هاردیپ از هند را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

در وزن 66 کیلوگرم، مصطفی حسین‌خانی در دیدار پایانی مقابل اختیار از ازبکستان با نتایج 3-4، 1- صفر و 1-1 به پیروزی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

در وزن 74 کیلوگرم، سعید توکل در دیدار فینال با نتایج 1- صفر، 4- 6 و 6- صفر پریسیانیوک از ازبکستان را شکست داد و به مقام نخست رسید.

در وزن 84 کیلوگرم، علی رجب‌زاده در دیدار رده‌بندی با نتایج مشابه 1- صفر محمود عباس از عراق را مغلوب ساخت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن 96 کیلوگرم، کمیل قاسمی در دیدار پایانی 3- صفر مقابل گانبلود گانیام از مغولستان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

همچنین در وزن 120 کیلوگرم، امیر قاسمی منجزی با برتری 3- صفر و 3- صفر برابر یوتو آیزاوا از ژاپن به مقام اول رسید.