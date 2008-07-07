اکثر مدارس استان کردستان فرسوده و نیازمند مرمت هستند

علاء الدین محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه اکثر فضاهای آموزشی به ویژه مدارس استان کردستان فرسوده شده اند به نحوی که هم اکنون بالای 85 درصد از این فضاهای آموزشی نیازمند مقاوم سازی و مرمت هستند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح مقاوم سازی مدارس در استان کردستان که از اوایل سال گذشته در استان آغاز شده بود تا کنون 283 مدرسه مورد مطالعه قرار گرفته و مدارسی که قابلیت مقاوم سازی را دارند مشخص و دیگر مدارس برای تخریب و بازسازی مجدد آماده شده اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تصریح کرد: هم اکنون نقشه مقاوم سازی 100 مدرسه تهیه شده و در مرحله مناقصه و واگذاری به پیمانکار قرار دارند تا در اسرع وقت به پیمانکار واگذار شده و عملیات مقاوم سازی آنها آغاز شود.

محسنی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مقاوم سازی بیش از 15 مدرسه در سال جاری افزود: تمامی مدارسی که بعد از سال 84 در استان ساخته شده اند نیازمند مقاوم سازی در برابر زلزله و دیگر بلایای طبیعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مدارسی که در استان در مرحله ساخت قرار دارند بر اساس آخرین متدهای معماری روز ساخته و بالای 50 سال عمر مفید خواهند کرد و به همین دلیل از اوایل سال جاری تمامی ساخت و ساز های سنتی در سازمان نوسازی مدارس استان کردستان کنار گذاشته شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان عنوان کرد: در حال حاضر 109 پروژه استانی در قالب 471 کلاس درس در استان در مرحله ساخت قرار دارند که بخشی اعظم این پروژه در روستاهای استان واقع شده است.

محسنی یادآور شد: این پروژه ها در زیربنایی بالغ بر 131 هزار متر مربع و با اعتبار 267 میلیارد و 770 میلیون ریال ساخته خواهند شد.

وی گفت: بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسبی که دارند تقریبا 80 درصد از آنها تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.