10 میلیارد ریال برای تجهیزات تحقیقات انتقال خون گلستان نیاز است

علی اصغر مولانا در گفتگو با خبرنگارمهر افزود : توجه بیشتر به بخش تحقیقات فرآورده های خونی امری ضروری است.

وی نیاز سالانه این استان به فرآورده های خونی را حدود 40 هزار واحد اعلام و اظهار داشت : 60 درصد میزان فرآورده خونی تولید شده به مصرف بیماران خاص استان می رسد.

مولانا با اشاره به اینکه در فصل تابستان و تعطیلات میزان نیاز به فرآورده های خونی افزایش می یابد، بر لزوم همکاری و مشارکت بیشتر مردم برای تامین خون مورد نیاز تاکید کرد.

مدیرکل پایگاه انتقال خون گلستان ادامه داد : پایگاههای ثابت و سیار این استان آماده خونگیری از متقاضیان در طی شبانه روز است.

40 درصد مراجعه کنندگان به پایگاههای انتقال خون گلستان به صورت مستمر خون اهداء می کنند.



