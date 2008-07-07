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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۹:۱۱

10 میلیارد ریال برای تجهیزات تحقیقات انتقال خون گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: 10 میلیارد ریال برای تامین تجهیزات بخش تحقیقات خون این نهاد نیاز است.

علی اصغر مولانا در گفتگو با خبرنگارمهر افزود : توجه بیشتر به بخش تحقیقات فرآورده های خونی امری ضروری است.

وی نیاز سالانه این استان به فرآورده های خونی را حدود 40 هزار واحد اعلام و اظهار داشت : 60 درصد میزان فرآورده خونی تولید شده به مصرف بیماران خاص استان می رسد.

مولانا با اشاره به اینکه در فصل تابستان و تعطیلات میزان نیاز به  فرآورده های خونی افزایش می یابد، بر لزوم همکاری و مشارکت بیشتر مردم برای تامین خون مورد نیاز تاکید کرد.

مدیرکل پایگاه انتقال خون گلستان ادامه داد : پایگاههای ثابت و سیار این استان آماده خونگیری از متقاضیان در طی شبانه روز است.

40 درصد مراجعه کنندگان  به پایگاههای انتقال خون گلستان به صورت مستمر خون اهداء می کنند.

 

کد مطلب 711875

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