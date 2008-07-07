گسترش تولید فیلمهای کوتاه در کشور به مدیریت اصولی نیاز دارد

محمدرضا خاکپور روز دوشنبه در گفت گو با خبرنگار مهر افزود : باید شرایط را برای پرداختن هنرمندان به مشکلات جامعه و ساخت فیلمهایی با موضوعات اجتماعی در جامعه بیشتر فراهم کرد.

وی از تولید فیلم کوتاه داستانی به نام " جهول " به کارگردانی و نویسندگی سید مهدی کیایی در این استان خبر داد و اظهار داشت : حاج محمد ایری و فریدون آخوندی بازیگر، علیرضا مقدم و محمدرضا کیوانفر مدیرتولید این فیلم داستانی هستند.

به گفته خاکپور این فیلم کوتاه داستانی که به تهیه کنندگی این حوزه تولید شد اکنون درمرحله تدوین است.

مدیرحوزه هنری گلستان ادامه داد: همچنین سومین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی با هدف تقویت بنیه علمی، اعتلاء بخشیدن به دانش هنرمندان عرصه تئاتر و غنی بخشیدن به توانمندیهای اعضاء در محل این حوزه آغاز شده است.

وی یادآور شد: این کارگاه به مدت سه مه و باحضور " جلال سلامتی " کارشناس ارشد تئاتر روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته برگزاری می شود.



