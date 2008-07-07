مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و نحوه اجرای آزمون ارتقا دستیاری اعلام شد

یک نماینده مجلس: میزان افزایش حقوق ها نصف تورم سالانه در کشور است

در مجلس تصویب شد؛ تشکیل کمیسیون ویژه تحول اقتصادی ومهار تورم

لاریجانی : مطالبات مردم را از سایر قوا پیگیری می کنیم



اعتماد:

نمایندگان دیروز با 180 رای تصویب کردند، تمرکز مجلس روی طرح اقتصادی دولت

گفت و گو با محمد هادی نژاد حسینیان ؛ برنامه مدون برای نفت و گاز نداریم

واکنش به طرح کاندیداتوری عبدالله نوری



اعتماد ملی :

مجلس برای بررسی طرح، کمیسیون ویژه تشکیل داد: نگرانی نمایندگان از طرح تحول اقتصادی دولت

سولانا برای دیدار با جلیلی ابراز تمایل کرد، مشورت 1+5 درباره نامه تهران

در سه ماهه اول امسال صورت گرفت، صادرات 8/5 میلیارد، واردات 9/12 میلیارد دلار

در حاشیه مراسم شهید حکیم صورت گرفت، مصافحه خبر ساز سفرای ایران و آمریکا



ایران :

رئیس جمهور در نشست مشترک با 100 اقتصاددان کشور: تحول اقتصادی عزم ملی می خواهد

علی احمدی: روال فعلی در آموزش و پرورش منابع ملی را می بلعد

پس از خروج از سبد حمایتی دولت آغاز شد، سیر نزولی قیمت سیمان در بازار

مدیر کل فرهنگی - اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری خبر داد: بیمه عمر 5/2 میلیون کارمند و بازنشسته دولت



ابرار:

نادران: طرح تحول اقتصادی دولت اجرای ناقص معوقات برنامه چهارم است

یک نماینده: تورم و بیکاری موجب فقر و فساد شده است

خوش چهره: حرف های غیر واقعی و بزرگنمایی باعث کاهش اعتماد مردم خواهد شد



ابتکار:

تشریح جراحی بزرگ برای 100 اقتصاددان ، روایت کارشناسان و دولت از طرح تحول اقتصادی

گزینه های احتمالی ریاست آینده قوه قضائیه، ناطق نوری جانشین شاهرودی می شود؟

وزیر آموزش و پرورش: امکان جذب حق التدریسی ها را نداریم

تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی طرح تغییرات اقتصادی ،دولت طرح تحول را به مجلس بیاورد



اسرار:

پیشنهاد کارگزاران برای ریاست جمهوری دهم؛ انتخاب گزینه نهایی در کنگره سراسری

امروز دولت لبنان انتخاب می شود، انتخاب دولت وحدت ملی لبنان

مهر محرمانه بر موجودی حساب ذخیره ارزی

رئیس شورای عالی حزب همبستگی : تخریب قطعا به فضای رقابت لطمه می زند



پول:

طرح تحول اقتصادی به کمیسیون ویژه می رود

سهمیه بنزی استان ها قطع شد

بخشودگی های جدید برای سرمایه گذاران شهرک های صنعتی

روند فزاینده مصرف بنزین و گازوییل



تفاهم:

مهر " باطل شد" اقتصاددانان بر یارانه ها ، در نشست دولت نهم با 100 تحلیل گر اقتصادی چه گذشت؟

قطب اقتصادی کشور گرفتار خشکسالی کمبود انرژی و افت ولتاژ و فرکانس برق ؛ عسلویه خاموش است

در نشست مشترک مسئولان بانک و بیمه پاسارگاد تاکید شد؛ حضور فعال پاسارگاد در بازار پولی کشور



جام جم:

اقتصاددانان در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردند، تحول اقتصادی با احتیاط و تدریجی

وزیر آموزش و پرورش خیال همه را راحت کرد: پول نداریم معلم استخدام کنیم

خدا کند تهران نلرزد.... هنگامی که آوار برداری از ساختمان 7 طبقه سعادت آباد ، 35 ساعت طول می کشد، اگر تهران بلرزدچه خواهد شد؟



جوان:

در نشست 5/3 ساعته 100 اقتصاددان با رئیس جمهور اعلام شد، اجماع اقتصاددانان بر ضرورت تحول در ساختار اقتصادی کشور

در آستانه گزارش رژیم صهیونیستی منتشر شد، شواهد تازه از زنده بودن چهار دیپلمات ایرانی

نمایندگان مجلس در گفت و گو با جوان عنوان کردند، اشرافیت مسئولان نقطه مقابل نهضت عدالتخواهی



جمهوری اسلامی:

تاکید مجلس و اقتصاددانان کشور بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی دولت

نیویورک تایمز، آمریکا و اروپا عامل بحران غذا هستند

رئیس جمهور در جمع استانداران و هیئت دولت: استانداران باید با جدیت دریافت معوقات بانکها را پیگیری کنند

معاون پژوهشی بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد: ارائه تسهیلات مالی بلاعوض به نخبگان



خراسان:

گزارشی از نشست 100 اقتصاددان با رئیس جمهور

لاریجانی: برخی بیانات و اقدامات نسبت به خانه ملت را داهیانه نمی دانم

گالاش خبر داد: تمایل سولانا برای دیدار با جلیلی پس از دریافت پاسخ ایران

لایجه اجباری شدن مشاوره و آموزش های قبل از ازدواج تدوین شد



حیات نو:

در عملیات سری آمریکا انجام شد، انتقال اورانیوم از عراق به کانادا

لاریجانی : آمریکا دچار استیصال و سرخوردگی است

محتشمی پور: دولت لبنان پیگیر وضعیت دیپلماتهای ایرانی باشد

با تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی انجام شد، ورود مجلس به نحوه اجرای نقدی کردن یارانه ها



خبر:

تاکید اقتصاددانان بر عدم اقدام عجولانه دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی

لاریجانی : مجلس با مجموعه قیل و قال های حاشیه ای حرکت اصیل خود را فراموش نمی کند

رئیس جمهور: دولتمردان خدمت به مردم را بدون توجه به تبلیغات دلسرد کننده ادامه دهند

با نصب دوربین در تونل ها: شهروندان در جریان فعالیت های شهرداری در زیرزمین قرار می گیرند

وزیر آموزش و پرورش: نیروهای حق التدریس جذب آموزش و پرورش نمی شوند



دنیای اقتصاد:

در دیدار استادان دانشگاه با رئیس جمهور مطرح شد، توصیه های اقتصاددانان به دولت

ابلاغ آیین نامه پرداخت وام بانکی در سال جاری

رشد شتابان بهاری در واردات خودرو



سیاست روز:

کارشناسان نشست اخیر اقتصاددانان با احمدی نژاد را ارزیابی کردند، رئیس جمهور در اتاق فکر

زمستان امسال چگونه سپری می شود؟ اظهارات ضد و نقیض دو معاون وزیر درباره خوراک پتروشیمی ها

آیین نامه جدید اعطای تسهیلات بانکی ابلاغ شد



صدای عدالت:

کمیسیون ویژه برای بررسی طرح اقتصادی دولت تشکیل شد، ورود مجلس به طرح تحول اقتصادی دولت

نشست 5/3 ساعته احمدی نژاد با اقتصاددان ها، بازگشت عقلانیت به تصمیم گیری های اقتصادی

ارزیابی فرشاد مومنی از جلسه اقتصاددانان: نگرانیم دولت مجلس را دور بزند



عصر اقتصاد:

توسط داوودی صورت گرفت؛ ابلاغ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی

صالح آبادی : ارزش جاری بورس به 66 میلیارد دلار رسید

در سه ماهه اول امسال؛ صادرات غیر نفتی به 6 میلیارد دلار نزدیک شد



قدس:

میهمانان از نشست 210 دقیقه ای با رئیس جمهور می گویند، استقبال اقتصاددانان از طرح تحول اقتصادی

احمدی نژاد خواستار شد: همکاری استانداران با بانک مرکزی برای دریافت معوقات بانکها

یک مقام صلیب سرخ در تهران خبر داد: رایزنی برای بازگشت برخی از اعضای گروهک منافقین به ایران



کاروکارگر:

در نطق پیش از دستور ، لاریجانی : آمریکایی ها در منطقه دچار استیصال و سرخوردگی شده اند

رئیس جمهور در نشست مشترک با اقتصاددانان: برای اصلاح ساختارها و رفع موانع رفاه مردم تعلل جایز نیست

شاخص بورس تهران در صدر بورس های عضو فدراسیون جهانی ایستاد



کارگزاران:

احمد میدری ، بایزید مردوخی و فرشاد مومنی در گفتگو با کارگزاران ارائه کردند ، ارزیابی اقتصاددانان از دیدار با رئیس جمهور

سخنگوی کاخ سفید: پیش از اظهار نظر در مورد پاسخ تهران رایزنی می کنیم

در پی نگرانی از تبعات طرح احمدی نژاد تشکیل می شود، کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی با حضور چهره های شاخص جناح ها



کیهان:

با هدف ارزیابی طرح تحول اقتصادی صورت گرفت، نشست مشورتی رئیس جمهور با 100 اقتصاددان

صرفه جویی مردم تهران خاموشی های برق را کاهش داد

برای وزارت اقتصاد و دارایی ، صمصامی وزیر پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس

هواپیماهای آمریکایی در افغانستان مجلس عروسی را به خاک و خون کشیدند



همبستگی:

رئیس جمهور در نشست مشترک با اقتصاددانان: نگاه دولت به طرح تحول اقتصادی کوتاه مدت نیست

رئیس شورای عالی حزب همبستگی : تخریب کاندیداهای ریاست جمهوری باعث تضییع حق مردم در انتخاب اصلح می شود

جزئیات اقساط جدید وام 18 میلیون تومانی مسکن



همشهری:

واکنش مجلس و اقتصاددانان: تحول اقتصادی خوب است اما طرح دولت باید کارشناسی شود

سفر جلیلی به اروپا برای گفت و گو با سولانا

ممانعت از فروش متری مسکن

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی



هدف واقتصاد:

سهمیه ویژه برای جانبازان ، قطع سهمیه ویژه استان ها و سه اقدام برای کاهش اتلاف سوخت ، تصمیمات جدید دولت برای بنزین

رئیس جمهور: مفاهیم کلیدی اقتصاد را با زبان عامه مطرح می کنم

داوودی: ابلاغ آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی

در طرح مطالعاتی وزارت بازرگانی مطرح شد: تقدم نقدی شدن یارانه بنزین و گاز بر نان