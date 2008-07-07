عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-آمریکا از اقدام امارات متحده عربی در بخشش بدهی های عراق استقبال کرد.

-" دیوید میلی باند " وزیر امورخارجه انگلیس برای انجام مذاکرات درباره زیمبابوه وارد آفریقای جنوبی شد.

-افراد مسلح ناشناس یکی از مسئولان بلندپایه سازمان ملل متحد در موگادیشو را به قتل رساندند.

-کاخ سفید انفجار در مسجد الاحمر درپاکستان را محکوم کرد.

-دولت اسپانیا یکشنبه اعلام کرد: " خوزه لویس رودریگز زاپاترو " چهارشنبه و پنجشنبه آتی قبل از برگزاری اجلاس اتحادیه کشور های حوزه مدیترانه از مغرب و یونان دیدار می کند.

-نبیل قاووق مسئول حزب الله در جنوب لبنان با خانواده 4 دیپلمات ایرانی دیدار کرد.

-ارتش رژیم صهیونیستی از روزگذشته عملیات خارج کردن اجساد مبارزین حزب الله را در جهت توافق تبادل اسرا آغاز کرد.

-دولت امارات اولین نماینده خود را در آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب برنامه ها برای پیشبرد برنامه هسته ای این کشور تعیین کرد.

-11 پلیس در پی وقوع انفجاری در مسجد الاحمر اسلام آباد کشته شدند.