چهار دیپلمات ایرانی در بند اسرائیل بر اساس مدارک موجود زنده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "پرس تی وی"، رائد موسوی این اظهارات را در پی دیدار هیئتی از خانواده های چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی با "نبیل قاووق" مسئول نیروی مقاومت اسلامی حزب الله در جنوب لبنان بیان کرد.



رائد موسوی فرزند سید محسن موسوی یکی از دیپلماتهای مذکور که در آن زمان کاردار ایران در بیروت بود، گفت :"ما منتظر تبادل اطلاعات بین حزب الله واسرائیلی ها هستیم و و دقیقاً وبه روشنی می دانیم که دیپلماتها زنده هستند و در زندان های اسرائیل نگهداری می شوند.

وی همچنین درباره بازگشت سالم این دیپلماتها به میهن اسلامی از راه دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است که هیئت ایرانی در دیدار با نبیل قاووق، مراتب قدردانی خود را از تلاشهای صورت گرفته از سوی حزب الله برای پیگیری سرنوشت این ربوده شدگان اعلام کردند.اعضای این هیئت هم اکنون برای پیگیری سرنوشت آنها در لبنان به سر می برند.



این هیئت پیش از این با نبیه بری رئیس مجلس، فواد سنیوره نخست وزیر، علامه فضل الله، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرده است و رائد موسوی از دیدار این هیئت با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیزخبر داده است.

احمد متوسلیان، محسن موسوی، کاظم اخوان و احمد رستگار مقدم، چهار دیپلمات ایرانی هستند که درسال 1982 در لبنان توسط نیروهای سابق فالانژیست ربوده شدند.