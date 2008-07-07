۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

بان کی مون:

مذاکرات ایران و اروپا دلگرم کننده است

دبیرکل سازمان متحد با ابراز خرسندی از پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 1+5، آغاز مذاکرات هسته ای تهران با اتحادیه اروپا را دلگرم کننده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بان کی مون" که در ساعات ابتدایی صبح امروز در هواپیمای حامل وی به ژاپن برای شرکت در اجلاس هشت کشور صنعتی جهان (جی هشت) با خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد، اظهار داشت : من پرونده هسته ای ایران را دنبال می کنم و باید بگویم درحال حاضر مذاکرات امیدوار کننده ای میان ایران و اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته ای تهران در جریان است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه افزود : امیدوارم این مذاکرات ادامه داشته و در نهایت نتایج مثبتی را در بر داشته باشند.

به گزارش مهر، روز جمعه 14 تیر ایران پاسخ خود به نامه 1+5 را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه کرد؛ پاسخی که با استقبال اغلب کشورها روبرو شده و به نوشته رسانه های غربی این پاسخ می تواند فصلی جدید در پرونده هسته ای ایران باشد که به حل شدن دیپلماتیک آن کمک می کند. 

