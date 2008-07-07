اقدامات کشور در راستای کاهش آسیبهای فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جرقه های رسیدگی به وضعیت دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور در سال 1384 و توسط دادستان کل کشور زده شد. دادستان کل کشور در خرداد ماه 84 خواستار توجه نهادهای فرهنگی و آموزش عالی نسبت به وضعیت دانشجویان خارج از کشور به لحاظ بروز مشکلات پدید آمده از لحاظ فرهنگی، امنیتی و مسائل و مشکلات بوجود آمده برای خانواده های آنان و تبعات اقتصادی از قبیل انتقال ارز از کشور و مشکلات بهداشتی ناشی از حضور دانشجویان در خارج از کشور شد.

هنوز برخی مهاجرت تحصیلی را به صلاح می دانند

یکی از چاره اندیشی های آموزش عالی برای کاهش خروج علاقمندان به آموزش عالی این بوده که ظرفیتهای آموزش عالی را افزایش دهد و زمینه ای فراهم کند تا افراد علاقمند به تحصیل در داخل کشور به جای مهاجرت در دانشگاههای داخل مشغول به تحصیل شوند. اکنون هر چند که جمعیت قابل توجهی علاقمند به حضور در دانشگاههای کشور هستند اما هنوز عده ای صلاح خود را در این می دانند برای تحصیلات دانشگاهی مهاجرت کنند.

اولین تصمیمات رئیس دولت نهم برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج

ساماندهی مشکلات دانشجویان خارجی مقیم ایران و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در اواخر سال 84 از شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه این شورا و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرد تا با بررسی مسائل دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور، موضوع را برای تصمیم گیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج

یکی از بحثهایی که درباره ساماندهی امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج کشور مطرح می شد این بود که زمینه سازی شود تا این دانشجویان بیشتر با خانواده های خود دیدار داشته باشند. اول خرداد 85 بود که سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود گفت: دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور دو بار در سال برای سفر به ایران می توانند از 50 درصد تخفیف در بلیط های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. علاقمندیم همه ایرانیان که به جهت تحصیل یا امور کاری در خارج از کشور هستند بتوانند با داخل کشور رابطه مستمر داشته و بیشتر رفت و آمد کنند و بر همین اساس اسباب این مراودات را تسهیل کردیم.

سخنگوی دولت در توضیح بیشتر گفت: بر این اساس دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند دو بار در سال برای سفر به کشورمان از 50 درصد تخفیف در بلیط های هواپیمایی جمهوری اسلامی استفاده کنند. همچنین متاهلان نیز می توانند از این تسهیلات همراه با خانواده خود بهره مند شوند. چنانچه هویت دانشجویی استفاده کننده از این تسهیلات به تایید وزارت علوم و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور برسد کافی است.

طرحهای تشویقی برای بازگشت ایرانیان مهاجر

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه فعالیتهای ساماندهی دانشجویان ایرانی خارج کشور از اجرای طرحهای جدید وزارت علوم برای بازگشت دانشجویان ایرانی خارج کشور و احیای اردوی دانشجویان ایرانی خارج کشور خبر داد.

محمود ملاباشی، معاون دانشجویی وزیر علوم اعلام کرد: وزارت علوم درصدد است دانشجویان ایرانی مقیم خارج را با طرحهای جدیدی تشویق به بازگشت کند چون بسیاری از آنها به دلیل نداشتن اطلاعات صحیح از داخل و خارج، هنگام تحصیل در خارج کشور دچار تنگنا می شوند.

محمود ملاباشی اوایل سال گذشته به مهر گفت: وزارت علوم می خواهد ابتکاراتی داشته باشد تا دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای تحصیل به ایران بازگردند. البته در مورد رشته هایی که ظرفیت پذیرش آنها در ایران اندک است حق با دانشجویانی است که خارج از کشور را برای تحصیل انتخاب می کنند اما در مورد رشته هایی که ظرفیت بالای پذیرش دانشجو داریم هر ایرانی که بخواهد در آن رشته ها درس بخواند ظرفیت وجود دارد.

معاون دانشجویی وزارت علوم اظهار داشت: می دانیم درصد بالایی از دانشجویان ایرانی که اکنون در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند در اثر کم اطلاعی به خارج از کشور رفته اند. در سال جاری برای آنها معادلسازی می کنیم و به آنها چند گزینه از میان دانشگاههای کشور را جهت ادامه تحصیل پیشنهاد می کنیم. همچنین اردوی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تابستان سال جاری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری احیا می شود تا آنها با طبیعت و تاسیسات کشور دیداری دوباره داشته باشند.

آخرین چاره اندیشی ها برای ساماندهی دانشجویان ایرانی مقیم خارج

به گزارش مهر، مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در اواخر سال گذشته اعلام کرد: رایزنان علمی و فرهنگی در خارج کشور علاوه بر پیگیری مسایل آموزشی و پژوهشی دانشجویان ایرانی خارج کشور با همکاری دفتر نهاد نمایندگانی مقام معظم رهبری برنامه های فرهنگی خوبی برای این دانشجویان تدارک دیده و این برنامه ها در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، هلند، اوکراین و روسیه چشمگیر بوده است. امسال دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور برای اتحادیه های انجمن های اسلامی انتخاب شده و با رایزنان علمی و فرهنگی برای برگزاری مراسمی مانند برپایی مراسم فرهنگی همزمان با اعیاد و سوگواریها همکاری می کنند.

علی اکبر متکان درباره راهکارهای اداره کل بورس وزارت علوم برای برطرف کردن برخی مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مهر گفت: به دنبال سفرهای اداره کل بورس به کشورهایی که دانشجویان ایرانی در آنها مشغول تحصیل هستند، راهکارهایی نظیر تجدید نظر کارشناسانه در توازن بخشیدن به مدت دوره تحصیلی کشورها و افزایش مقرری دانشجویان بر اساس هزینه واقعی سطح زندگی محل تحصیل دانشجو مدنظر قرار گرفته است.

همچنین یکپارچه سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور و رسیدگی به مشکلات فرهنگی و اعتقادی دانشجویان ایرانی از طریق اردوهای فرهنگی، جشنها، اعیاد، مراسمات و سوگواریهای مذهبی نیز در راستای رسیدگی به وضعیت رفاهی و فرهنگی دانشجویان از سوی وزارت علوم مورد تاکید قرار گرفته است.

تصمیمات مهم و قابل توجهی برای ساماندهی وضعیت دانشجویان ایرانی مقیم خارج اتخاذ شده است اما اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. اعزام دانشجویان به خارج از کشور با همراهی دولت (بورسیه) در رشته های مورد نیاز و برای انتقال دانش روز به کشور ضروری به نظر می رسد اما برخی متقاضیانی که به خواسته خود برای دانشجو شدن به خارج می روند با بسترسازی لازم ماندن را بر رفتن ترجیح خواهند داد. بسیاری از متقاضیان به کشورهایی می روند که دانشگاههایی به مراتب ضعیف تر از دانشگاههای کشور دارند. لذا ضروری است تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود و به شدت با موسسات غیر قانونی اعزام دانشجو برخورد شود.

همچنین لازم است برای دانشجویانی که از سوی دولت برای ادامه تحصیل یا تحقیق به خارج از کشور اعزام شده اند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. ضمن اینکه ضروری است بسیاری از مصوبات که برخی از آنها در فوق مورد تاکید قرار گرفت، به طور کامل اجرا شوند و مصوبات در حد یک مصوبه باقی نمانند.