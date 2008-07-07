واگذاری آزمون گواهینامه رشته های تخصصی پزشکی به دانشگاهها

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به صورت آزمایشی، دانشگاههای علوم پزشکی که بهترین عملکرد را در سه دوره برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری داشته اند، اختیار برگزاری آزمون گواهینامه را پیدا می کنند.

وی یادآور شد: گروه های آموزشی که صلاحیت ارائه آموزش تخصصی را دریافت می کنند بر اساس مقررات موجود و مصوبات شورای گسترش دانشگاهها به طور منطقی صلاحیت برگزاری آزمون ها را نیز دارند و واگذاری آزمون ارتقاء دستیاری به دانشگاهها نیز بر اساس همین موضوع صورت گرفته است.

آزمون گواهینامه برای صدور مجوز طبابت در رشته های تحصیلی تخصصی پزشکی

مشاور وزیر بهداشت اضافه کرد: آزمون گواهینامه در مرحله بالاتر آزمون ارتقاء دستیاری قرار دارد و برای صدور مجوز طبابت در رشته تحصیلی تخصصی پزشکی که دوره آن طبق مقررات به اتمام رسیده است، برگزار می شود.

وی گفت: آزمون گواهینامه در حال حاضر به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود و متولی علمی آن اعضای هیئت های ممتحنه رشته های تخصصی مربوطه هستند. این آزمون سالی یک بار در شهریور ماه برگزار می شود و افرادی که با موفقیت این آزمون را پشت سر بگذارند، مجوز طبابت را دریافت می کنند.

محققی با اشاره به بحث های مربوط به واگذاری این آزمون به دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت معتقد است به همان دلیلی که آزمونهای ارتقاء دستیاری به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شد به همان دلیل می توان آزمون گواهینامه را نیز به دانشگاهها واگذار کرد چرا که این سیستم آموزشی نخبه و پیشرفته دانشگاهی، صلاحیت این موضوع را داراست.

اجرای طرح واگذاری آزمون گواهینامه پس از اجرای طرح رتبه بندی، ارزشیابی و اعتبار بخشی آزمون ارتقاء

وی تأکید کرد: البته ضرورتاً ممکن است همه دانشگاهها با استانداردهایی که یک آزمون ملی وجود دارد، فاصله داشته باشند که به همین منظور واگذاری این موضوع پس از اجرای طرح رتبه بندی، ارزشیابی و اعتبار بخشی آزمون ارتقاء در دانشگاههای علوم پزشکی انجام می گیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: طبعاً بهترین سیستم های آموزشی که حدنصاب های عالی و مطلوب را از نظر شاخصهای ناظر بر امتحان ارتقاء داشته باشند، صلاحیت بالقوه برای واگذاری آزمون گواهینامه را پیدا خواهند کرد.

اجرای آزمایشی واگذاری آزمون گواهینامه در دانشگاههای علوم پزشکی برتر

وی گفت: این موضوع به مجاری قانونی برای تصویب این طرح های پیشنهادی گزارش می شود و در صورت تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت آزمایشی در دانشگاههای علوم پزشکی برتر در رشته هایی که بهترین عملکرد را در سه دوره برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری داشته اند، اختیار برگزاری آزمون گواهینامه را پیدا کنند.

محققی یادآور شد: تعمیم این موضوع به سایر دانشگاهها، منوط به برگزاری آزمایشی یک دوره و ارائه گزارش آن خواهد بود و این طرح پیشنهادی واگذاری آزمون گواهینامه به دانشگاهها به عنوان یک عرصه رقابت برای دانشگاهها به آن نگریسته می شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه فعالیتی که در راستای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به دانشگاهها آغاز شده همچنان پویا باقی بماند و رقابت سراسری برای آن برقرار باشد، این طرح می تواند برای سیستم های تربیت کننده نیروی انسانی در سطوح تخصصی تقویت کننده باشد.