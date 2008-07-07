به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران افتتاح سومین کتابفروشی تیمورزاده را نشانه ای از زنده شدن امید به رونق صنعت نشر و کتابخوانی در کشور برشمرد و در عین حال گفت: با وجود همه اقدامات خوبی که در حوزه فرهنگ و کتاب صورت می گیرد، هنوز با کاستی های فراوانی روبروئیم و نمی توان این کاستی ها را با پاک کردن صورت مسئله و با ارائه اعدادی اعشاری و غیر واقعی حل کرد.

وی افزود: همه شاهدند که تیراژ کتاب در کشور 70 میلیونی ما با بیش از 80 درصد افراد باسواد، با دو و سه هزار نسخه رقم می خورد که این در شان جامعه ما نیست.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با انتقاد از برخی اظهارات درباره لزوم افزودن ساعات قرآن خوانی مردم به آمار کتابخوانی کشور، گفت: ما نمی توانیم با اضافه کردن ساعات قرآن خواندن مردم و خواندن مفاتیح و یا کتاب های مدرسه، به آمار مطالعه در کشور بیفزائیم. وقتی صحبت از مطالعه می کنیم، در واقع مشغول صحبت کردن درباره موضوعاتی خارج از این حوزه ها هستیم. همه مردم ما مسلمان اند و در اوقات مختلف قرآن، مفاتیح الجنان و کتب مقدس می خوانند و در هر نمازی با خدای خود راز و نیاز می کنند اما اینکه بیائیم اینها را وصل کنیم به آمار مطالعه کتاب و صورت مسئله را پاک کنیم، صحیح نیست.

اشعری با بیان اینکه "تبادل اطلاعات در جامعه ایران مبتنی بر شفاهیات است" اضافه کرد: نمی خواهم بگویم تاثیر رادیو و تلویزیون و سلطه ارتباطات شفاهی عیب محسوب می شود اما باید اذعان کرد که میزان مطالعه در کشور ما پائین است؛ کشوری که می خواهد در منطقه رتبه نخست را از هر لحاظ - از جمله شاخصه های فرهنگی - کسب کند، باید به فکر ارتقای هرم دانشی و فرهنگی اش باشد. روزی قانون انتخاب نماینده برای مجلس این بود که کاندیداها حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند اما امروز حداقل باید مدرک کارشناسی را دارا باشند. اگر می خواهیم کشوری مبتنی بر دانایی داشته باشیم باید به فکر حل معضل کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی باشیم. البته این هم کار دولت به تنهایی نیست و باید همه مردم در آن مشارکت داشته باشند.

رئیس کتابخانه ملی تاکید کرد: کار دولت و مجلس و دیگر دسته های حکومتی این است که فرصت فعال شدن مردم را فراهم کنند و کاری کنند که مردم در عرصه های مختلف حضور پیدا کنند. بخشنامه ای نمی توان کار کرد؛ البته می شود با یک بخشنامه ساعات خاموشی را اضافه یا کم کرد و یا نرخ سود بانکی را تغییر داد اما با یک بخشنامه نمی توان آمار کتابخوانی مردم را زیاد کرد. اگر قرار است کتاب عامل خلاقیت و نوآوری شود باید خود کتاب هم مشمول این ماجرا باشد؛ یعنی هم در تولید کتاب به فکر خلاقیت باشیم هم در توزیع آن.

وی با ابراز تاسف از سیستم توزیع کتاب در کشور افزود: اگر قرار است کتاب در اختیار مردم باشد و مردم به خواندن کتاب روی بیاورند، باید روش هایمان را اصلاح کنیم. مردم یک شهرستان کوچک که یک کتابفروشی 12 متری هم ندارد، چگونه کتاب دلخواهشان را تهیه کنند. ما در تبلیغات و توزیع و همه مراحل تولید یک کتاب نیازمند نوآوری و خلاقیت هایی هستیم. همه مشکلات کتاب گرانی آن نیست. با این وجود ما همچنان گرفتار مطالعه کم و روی آوردن کم مردم به کتاب هستیم.