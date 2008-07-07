به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ترجیح فیلمی چون "مردم عادی" رابرت ردفورد به "گاو خشمگین" مارتین اسکورسیزی در مراسم اسکار سال 1981 یکی از موارد بیشمار است که علاقه اعضاء آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به فیلمهای جریان روز سینما را نشان میداد.
گرگ کینر در صحنهای از فیلم "بارقه نبوغ"
اما در چند سال اخیر آکادمی به فیلمهای تیرهتر و هنری مانند "پیرمردها کشوری ندارند" و "خون بپا میشود" توجه نشان داده است. فیلمهای شش ماه نخست 2008 جز چند فیلم انیمیشن و مستند هیچکدام رقبای جدی برای مراسم اسکار سال آینده نیستند، که نمونه آن "آیرون من"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "امپراتوری ممنوعه"، هالک شکستناپذیر"، "وقایعنگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، "تحت تعقیب" و "هنکاک" است.
فهرست فیلمهای مطرح شش ماه آینده گزینههای متفاوت رایدهندههای آکادمی را نشان میدهد و باید دید این فیلمها تا چه حد با سلایق جدید رایدهندهها منطبق هستند.
* ژوئیه: "سفر به مرکز زمین" با بازی برندان فریزر، "هلبوی 2: ارتش طلایی" گییرمو دل تورو
* اوت: "تندر استوایی" به کارگردانی بن استیلر، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" با بازی برندان فریزر
* سپتامبر: "معجزه در سینت آنا" اسپایک لی، "پس از خواندن بسوزان" برادران کوئن با بازی جرج کلونی و تیلدا سوئینتن، "کوری" فرناندو میرهیس، "آپالوسا" به کارگردانی و با بازی اد هریس، "دوشس" با بازی کایرا نایتلی
* اکتبر: فیلم کمدی درام و زندگینامهای "دبلیو" ساخته الیور استون، "مجموعه دروغها" ریدلی اسکات با بازی لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو، "زندگی مخفی زنبورها" جینا پرینس ـ بیتوود با بازی داکوتا فانینگ و کوئین لطیفه، "بارقه نبوغ" مارک آبراهام با بازی گرگ کینر، "خیلی وقت است دوستت دارم" فیلیپ کلودل با حضور کریستین اسکات تامس و "ریچل ازدواج کرد" جاناتان دمی با حضور آن هاتاوی
* نوامبر: "تکنواز" جو رایت با بازی جمی فاکس و رابرت داونی جونیر، "میلک" گاس ون سنت با حضور شان پن، "استرالیا" باز لورمان با نقش آفرینی نیکل کیدمن و هیو جکمن، "مایه آرامش" با بازگشت دانیل کریگ به نقش مامور 007، "جاده" ساخته جان هیلکوت با بازی چارلیز ترون، ویگو مورتنسن و گای پیرس که بر مبنای رمان کورمک مکارتی ساخته شده است.
* دسامبر: "تردید" با بازی مریل استریپ و فیلیپ سیمور هافمن، "مورد عجیب بنجامین باتن" دیوید فینچر با حضور براد پیت و کیت بلانشت، "مسیر انقلابی" سام مندس با بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت، "مقاومت" ادوارد زوئیک با بازی دانیل کریگ، لیو شرایبر و جمی بل، "داستانهای وقت خواب" ساخته آدام شنکمن با حضور آدام سندلر، "اسپیریت" فرانک میلر، "هفت پوند" به کارگردانی گابریل موچینو با بازی ویل اسمیت و "فراست / نیکسن" ران هوارد
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