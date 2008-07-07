به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالمجید ریاضی افزود: در اجلاس اخیر موسسه آیکان با حضور 57 کشور عضو مقرر شد 15 زبان مختلف از جمله زبان فارسی به صورت آزمایشی در دسترسی نامهای دامنهی اینترنتی بین المللی اجرایی شود.
وی شروع این مباحث را بعد از اجلاسهای WSIS عنوان کرد و گفت: به این ترتیب نامهای دامنه سطح بالای کشوری و نامهای دامنه سطح بالای عمومی، تا اواسط سال 2009 اجرایی خواهند شد.
ریاضی افزود: در صورت عملی شدن این طرح، کاربرها در سراسر دنیا قادر خواهند بود به هر زبان مورد علاقه خود به نام های دامنه اینترنتی مختلف دسترسی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگر مطرح شده، نامهای دامنه عمومی جدید بود که علاوه بر نام های دامنه سطح بالای موجود، نظیر .com ، .net، .org و ... به درخواست مشتریان این نامها به صورت نام های دامنه سطح بالای عمومی تعریف و ثبت شود.
معاون فناوری اطلاعات ادامه داد: با اجرای این طرح از نظر نامهای دامنه سطح بالای عمومی محدودیتی وجود نخواهد داشت.
وی از دیگر مصوبات قطعنامه پایانی را آدرسهای اینترنتی نگارش ششم اشاره کرد و گفت: طبق آماری که در این اجلاس مطرح شد، پیشبینی میشود تا سال 2010، 25 درصد از آدرسهای اینترنتی IPV6 باشد. این تصمیم به دنبال اتمام آدرسهای اینترنتی نگارش چهار( IPV4) و مشکلات توسعه اینترنت مطرح شد و کشورها تلاش میکنند IPV6 را اجرایی کنند.
مهندس ریاضی اظهار داشت: اغلب کشورها در تلاشند که ضمن استفاده بهینه از آدرسهای IPV4برنامهی گذر به IPV6 را اجرایی کنند.
وی قرارداد جدید آیکان با وزارت بازرگانی آمریکا در مورد نحوه ادامه فعالیت آن در اینترنت را از دیگر موضوعات مطرح در اجلاس قبلی و فعلی بیان کرد و گفت: این موضوع هنوز فعال است و قرار است در اجلاسهای آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کمیتههای مختلف نظرشان را روی آن اعلام کنند.
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