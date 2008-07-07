کرمانشاه جایگاه ویژه ای در عرصه موسیقی کشور دارد

عبدالرضا آرمانده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: حضور هنرمندان عرصه موسیقی در جشنواره ها و موفقیتهای به دست آمده نشان از این است که کرمانشاه به عنوان قطب موسیقی کشور پذیرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی هنرمندان کرمانشاهی در موسیقی گفت: هنرمندان کرمانشاهی در عرصه موسیقی در ایران زبانزد خاص و عام هستند و گواه این مدعا حضور پرقدرت واحد موسیقی مرکز کرمانشاه در جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها در شیراز بود.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: صدا وسیمای مرکز کرمانشاه در این جشنواره در مجموع درهشت بخش شرکت کرد که در نهایت با کسب 12جایزه برترعنوان واحد نمونه وبرتر موسیقی مراکز صدا وسیما را به خود اختصاص داد.

وی با تشریح جزئیات جوایز کسب شده گفت: در بخش موسیقی محلی و مقامی موسیقی "قصرشیرین" ساخته شهاب متقی فر و شاهین متقی فروشعر یدالله رحمانی ضمن اختصاص شش جایزه به عنوان برترین اثر این جشنواره انتخاب شد.

آرمانده افزود: در بخش موسیقی آکاپلا مصطفی اسد زاده و شهاب متقی فر به عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند همچنین در این بخش شعر رضا موزونی با نام "مناجات" جایزه برتر را کسب کرد.

وی ادامه داد: در بخش موسیقی ارکسترال قطعه "نوای عشق"ساخته آرشام خرسند پور با شعر درخور تحسین استاد فقید یدالله بهزاد جایزه برتر را نصیب خود کرد، ضمن اینکه در خصوص شعر این اثر که تحسین همه حاضران رابه دنبال داشت بیش از دو ساعت بحث کارشناسی انجام گرفت.

آرمانده افزود: همچنین جایزه مدیریت برتر واحد موسیقی مراکز نیز به مدیر واحد موسیقی مرکز کرمانشاه رسید، ضمن اینکه تندیس زرین جشنواره در بخش موسیقی نیز به مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمانشاه اهدا شد.

وی کسب این افتخارات را حاصل وجود تفکر همدلی وهمفکری درواحد موسیقی این مرکز عنوان و تصریح کرد: حمایتهای بی دریغ مدیریت مرکز و نیز توجه و عنایت خاص کرمرضا پیریایی رئیس مرکز موسیقی سازمان باعث کسب این افتخارات برای مرکز کرمانشاه شد.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: امید می رود با توجه به این حمایتها و نیز وجود هنرمندان برجسته در استان بتوانیم این موفقیتها را در سالهای آینده تداوم دهیم.

وی از برگزاری جشنواره شعروموسیقی به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی در کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: در ماه آینده و به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی جشنواره شعر و موسیقی در کرمانشاه برگزار می شود،که در این راستاهم اکنون هیئت داوران در حال بررسی آثار ارسالی به جشنواره هستند.

آرمانده زمان دقیق برگزاری این جشنواره رامنوط به تایید سازمان دانست و خاطر نشان کرد: احتمال برگزاری این جشنواره دراوایل مردادماه بسیار زیاد است.