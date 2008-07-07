مداوای 80 درصد بیمه شدگان از طریق درمان غیر مستقیم

عباس حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است به گونه ای که در بخش مستقیم خدمات از طریق مراکز سازمان (ملکی ) انجام می شود و خدمات در درمان غیر مستقیم از طریق پزشکان بخش خصوصی و یا دانشگاهی که با سازمان قرارداد منعقد کرده اند، انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: طبق قانون در حال حاضر 70 درصد خدمات توسط سازمان و 30 درصد آن توسط بیمه شده پرداخت می گردد که به طور حتم کاهش میزان پرداختی بیمه شدگان ، حمایت های بیشتر از سازمان را می طلبد.

حاتمی گفت: برای مراجعه به مراکز درمانی مستقیم و غیر مستقیم ، حق انتخاب به بیمه شدگان داده شده است تا بیمه شدگان بر اساس اختیار مرکز درمانی خود را تعیین کنند.

رئیس اداره پاراکلینیک درمان تامین اجتماعی استان تهران در ارتباط با کمبود تجهیزات در برخی مراکز درمانی گفت: در حال حاضر 29 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که خدمات رسانی به این تعداد به طورحتم آسان نخواهد بود.