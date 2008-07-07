ویزای کشتی گیران دانشجو هنوز صادر نشده / احتمال غیبت ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان طی روزهای 18 تا 23 تیرماه در شهر تسالونیکی یونان برگزار خواهد شد و این در حالیست که در فاصله یک روزه تا آغاز مسابقات هنوز ویزای کشتی گیران ایرانی صارد نشده است.

براساس این گزارش، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی کشورمان که بختهای اصلی کسب عنوان قهرمانی جهان در این دوره از رقابتها هستند در صورتیکه روادیدشان طی امروز و فردا صادر نشود، حضور در این دوره از پیکارها را از دست خواهند داد.

اسامی کشتی‌گیران حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: محمدمهدی کوثری

60 کیلوگرم: صابر میرزاده

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد

74 کیلوگرم: حمید ریحانی

84 کیلوگرم: حبیب اخلاقی

96 کیلوگرم: مجتبی کبابی

120 کیلوگرم: مجتبی اسلامی- مسعود هاشم‌زاده

کشتی آزاد:

55 کیلوگرم: یاسر خالپور

60 کیلوگرم: سعید احمدی

66 کیلوگرم: سعید داداش‌پور

74 کیلوگرم: علی‌اصغر بذری

84 کیلوگرم: حامد تاتاری

96 کیلوگرم: سعید امیری

120 کیلوگرم: سعید رضایی