ویزای کشتی گیران دانشجو هنوز صادر نشده / احتمال غیبت ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان طی روزهای 18 تا 23 تیرماه در شهر تسالونیکی یونان برگزار خواهد شد و این در حالیست که در فاصله یک روزه تا آغاز مسابقات هنوز ویزای کشتی گیران ایرانی صارد نشده است.
براساس این گزارش، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی کشورمان که بختهای اصلی کسب عنوان قهرمانی جهان در این دوره از رقابتها هستند در صورتیکه روادیدشان طی امروز و فردا صادر نشود، حضور در این دوره از پیکارها را از دست خواهند داد.
اسامی کشتیگیران حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: محمدمهدی کوثری
60 کیلوگرم: صابر میرزاده
66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد
74 کیلوگرم: حمید ریحانی
84 کیلوگرم: حبیب اخلاقی
96 کیلوگرم: مجتبی کبابی
120 کیلوگرم: مجتبی اسلامی- مسعود هاشمزاده
کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: یاسر خالپور
60 کیلوگرم: سعید احمدی
66 کیلوگرم: سعید داداشپور
74 کیلوگرم: علیاصغر بذری
84 کیلوگرم: حامد تاتاری
96 کیلوگرم: سعید امیری
120 کیلوگرم: سعید رضایی
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