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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۹:۳۲

کشتی دانشجویان جهان - یونان

ویزای کشتی گیران دانشجو هنوز صادر نشده / احتمال غیبت ایران در مسابقات جهانی

ویزای کشتی گیران دانشجو هنوز صادر نشده / احتمال غیبت ایران در مسابقات جهانی

سفارت یونان در حالیکه فقط یک روز تا آغاز مسابقات کشتی قهرمانی دانشجویان جهان فرصت باقی مانده هنوز ویزای کشتی گیران ایرانی را صادر نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان طی روزهای 18 تا 23 تیرماه در شهر تسالونیکی یونان برگزار خواهد شد و این در حالیست که در فاصله یک روزه تا آغاز مسابقات هنوز ویزای کشتی گیران ایرانی صارد نشده است.

براساس این گزارش، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی کشورمان که بختهای اصلی کسب عنوان قهرمانی جهان در این دوره از رقابتها هستند در صورتیکه روادیدشان طی امروز و فردا صادر نشود، حضور در این دوره از پیکارها را از دست خواهند داد.

اسامی کشتی‌گیران حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: محمدمهدی کوثری
60 کیلوگرم: صابر میرزاده
66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد
74 کیلوگرم: حمید ریحانی
84 کیلوگرم: حبیب اخلاقی
96 کیلوگرم: مجتبی کبابی
120 کیلوگرم: مجتبی اسلامی- مسعود هاشم‌زاده

کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: یاسر خالپور
60 کیلوگرم: سعید احمدی
66 کیلوگرم: سعید داداش‌پور
74 کیلوگرم: علی‌اصغر بذری
84 کیلوگرم: حامد تاتاری
96 کیلوگرم: سعید امیری
120 کیلوگرم: سعید رضایی

کد مطلب 711934

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