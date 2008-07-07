بهره برداری از 70 خانه بهداشت در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور شب گذشته در حاشیه بازدید از روند احداث بخش های تکمیلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس افزود: مشکلات بخش سلامت هرمزگان سالهاست چالش های جدی برای مردم ایجاد کرده اما دولت نهم مصمم بر رفع موانع از این بخش در سراسر استان است و دهها پروژه متعدد بیمارستانی، درمانگاهی و خانه بهداشت در هرمزگان در حال ساخت و تجهیز است که بزودی شاهد بهره برداری از 70 خانه بهداشت روستایی در سراسر هرمزگان در هفته دولت خواهیم بود.

وی گفت: ساخت بزرگترین اورژانس جنوب کشور، افزایش 200 تختخواب به بیمارستان خلیج فارس، تجهیز بیمارستان شهید محمدی، افزایش اعتبارات توسعه مراکز بیمارستانی، ساخت بیمارستان جاسک و بستک و حاجی آباد، افزایش چشمگیر تعداد متخصصین در استان و دهها موارد دیگر گوشه ای از اقدامات دولت در حوزه سلامت هرزمگان است که البته باید با جدیت پیگیری و مورد تاکید قرار گیرد.



پراور ادامه داد: برای بازسازی و تجهیز طبقه سوم بیمارستان شهید محمدی که شامل بخش اورتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و ICU است تاکنون بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده و استانداری آمادگی دارد تا هر اقامی جهت توسعه خدمت رسانی به مردم در بخش سلامت را با جدیت پیگیری و به سرانجام برساند.