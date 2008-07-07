از امروز استقلال صاحب خانه شد / می ترسیدم علی آبادی را دعوت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که در مراسم کلنگ زنی ورزشگاه استقلال سخن می گفت، با اشاره به اینکه از امروز استقلال صاحب خانه شده است، افزود: ما قصد داریم علاوه بر ساخت زمین چمن، زمین تمرین و سالن چند منظوره، مجتمع تجاری فرهنگی را هم در کنار این مجموعه احداث کنیم تا اوقات فراغت خانواده های بازیکنان تیم هم به بهترین شکل پر شود.

مدیر عامل باشگاه استقلال تهران با تاکید بر اینکه قول می دهد خانواده استقلال بزودی دارای همه امکانات لازم یک باشگاه شود، اضافه کرد: این تنها یک مراسم کلنگ زنی نیست بلکه به کار هم وصل می شود زیرا اول قرار بود امروز تنها مراسم کلنگ زنی برگزار شود اما من با خود لودر هم آورده ام تا بلافاصله پس از پایان مراسم، کارهای نخستین ساخت این مجموعه آغاز شود.

وی خاطر نشان کرد: درست است ما بدهی داریم اما از امروز به ارزش این زمین که حدود 5/4 هکتار است از بدهی های استقلال کم می شود. البته دیگر صحبت از بدهی نکنید زیرا باشگاهی که چنین زمینی دارد و بزودی دارای امکانات ویژه ای خواهد شد، نمی تواند بدهکار باشد.

فتح الله زاده همچنین تصریح کرد: پیش از افتتاح این مجتمع می ترسیدم رئیس سازمان تربیت بدنی را به محوطه آن دعوت کنم زیرا محوطه این مجموعه آنقدر زیباست که فکر می کردم علی آبادی از من بخواهد مجموعه را به سازمان بدهیم تا در آن مجموعه ورزشی زیر نظر سازمان ساخته شود.

وی افزود: فاز نخست این زمین سال آینده افتتاح می شود که در شش ماه اول آن زمین چمن و در شش ماه دوم سالن چند منظوره مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بازیکنان به غیر از زمین تمرین از سالن های دیگر نیز استفاده کنند.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در پایان گفت: در فازهای بعدی هم هتل، مجتمع تجاری - ورزشی و ساختمان های اداری مدنظر در این مجموعه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.