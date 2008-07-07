شعب تامین اجتماعی ملزم به افزایش حداقل 24 درصد بیمه پردازان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی که با عنوان" جذب بیمه پردازان جدید" صادر و برای معاونین ، مدیران و شعب تامین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است؛ با اشاره به بخشنامه های قبلی این سازمان مبنی بر ایجاد تمهیدات وتسهیلات لازم در خصوص بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ، بار دیگر بر حذف مقررات دست و پاگیر برای جذب بیمه پردازان جدید در این سازمان و رسیدن به یکی از اهداف تبیین شده تامین اجتماعی که همانا رساندن تعداد بیمه پردازان به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است، تاکید شده است.

در بخشنامه مذکور به اهداف دولت نهم در راستای اصل 29 قانون اساسی و توجه دولت و اهتمام وزارت رفاه وتامین اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی برای گسترش تامین اجتماعی به برخی از گروه های فعال اجتماعی که به دلیل نوع فعالی و میزان درآمد در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و یارانه های پراختی حق بیمه توسط دولت، اشاره شده است.

در سال جاری برای تحقق حق بیمه رانندگان و حق بیمه خادمین مساجد و کارگران باربر ، 82 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. ضمن آنکه حق بیمه قالیبافان نیز با نرخ 14 درصد( 7 درصد سهم دولت و 7 درصد قالیباف ) در نظر گرفته شده است، بنابراین بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در راستای همگامی با سیاست های دولت به هر یک از شعب تامین اجتماعی با محوریت مشتری مداری و استفاده ازتمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمانی جهت افزایش تعداد بیمه پردازان ابلاغ شده است.