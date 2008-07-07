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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

تا پایان امسال؛

شعب تامین اجتماعی ملزم به افزایش حداقل 24 درصد بیمه پردازان شدند

شعب تامین اجتماعی ملزم به افزایش حداقل 24 درصد بیمه پردازان شدند

سازمان تامین اجتماعی در راستای توسعه و گسترش پوشش بیمه ای آحاد جامعه و افزایش تعداد بیمه پردازان به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه ،طی بخشنامه ای هر یک از شعب این سازمان را موظف کرد تا نسبت به افزایش حداقل 24 درصد از بیمه پردازان خود در سال جاری و به همان میزان در سال 88 اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری  مهر، در بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی که با عنوان" جذب بیمه پردازان جدید" صادر و برای معاونین ، مدیران و شعب تامین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است؛ با اشاره به بخشنامه های قبلی این سازمان مبنی بر ایجاد تمهیدات وتسهیلات لازم در خصوص بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ، بار دیگر بر حذف مقررات دست و پاگیر برای جذب بیمه پردازان جدید در این سازمان و رسیدن به یکی از اهداف تبیین شده تامین اجتماعی که همانا رساندن تعداد بیمه پردازان به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است، تاکید شده است.

در بخشنامه مذکور به اهداف دولت نهم در راستای اصل 29 قانون اساسی و توجه دولت و اهتمام وزارت رفاه وتامین اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی برای گسترش تامین اجتماعی به برخی از گروه های فعال اجتماعی که به دلیل نوع فعالی و میزان درآمد در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و یارانه های پراختی حق بیمه توسط دولت، اشاره شده است.

در سال جاری برای تحقق حق بیمه رانندگان و حق بیمه خادمین مساجد و کارگران باربر ، 82 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. ضمن آنکه حق بیمه قالیبافان نیز با نرخ 14 درصد( 7 درصد سهم دولت و 7 درصد قالیباف ) در نظر گرفته شده است، بنابراین بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در راستای همگامی با سیاست های دولت به هر یک از شعب تامین اجتماعی با محوریت مشتری مداری و استفاده ازتمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمانی جهت افزایش تعداد بیمه پردازان ابلاغ شده است.

کد مطلب 711990

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