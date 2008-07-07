طرح ‌تحول ‌اقتصادی باید در مجمع ‌ بررسی‌ شود/ 7 محور کافی ‌نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه همایش فرماندهی یگان های توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره طرح تحول اقتصادی و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصریح کرد: اگر دولت این طرح را به مجمع بدهد، مجمع تشسخیص آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

رضایی افزود: آنچه مهم است این بود که بعد از تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه و اصل 44 کشور نیازمند تحولی اقتصادی بود اما معتقدیم که این تحول نباید تنها بر هفت محور اعلام شده در طرح تحول اقتصادی منظور گردد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پس ازاعلام جزئیات، باید طرح تحول اقتصادی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مطالعه قرار گیرد گفت : قطعا از هیچ گونه مشورتی به دولت در این باره دریغ نخواهیم کرد.

وی درباره برخی اظهارنظرها درپرونده هسته ای ایران تصریح کرد: این مسائل مربوط به شورای عالی امنیت ملی و دولت است اما در هرحال برخی اظهار نظرها درباره انتقال پرونده هسته ای از یک قوه به قوه دیگر اظهار نظرهای شخصی است که باید منتظر موضع گیری از سوی دولت در این باره باشیم.

رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به دخالت های اخیر آمریکا در سیاست های منطقه خاورمیانه اظهار داشت: ایران با نجابت در منطقه زندگی می کند و با در پیش گرفتن سیاست مسالمت آمیز به مردم منطقه و جهان می گوید که به دنبال چیزی جز آزادی، صلح و عدالت نیست.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها همواره به دنبال مانع تراشی برای جلوگیری از استقرار آزادی و عدالت می شوند، گفت : به آنها توصیه می کنیم که از تجاوز، قتل و غارت دست بردارند چرا که این به نفع مردم جهان است.

رضایی با تاکید بر اینکه در صورت هر گونه تجاوزی به جمهوری اسلامی ایران بازنده اصلی آمریکا خواهد بود، تصریح کرد: ایران خود را برای هر گونه تجاوزی آماده کرده است اما هیچ گاه آغاز کننده نخواهد بود و همواره کشورها را به صلح و آرامش دعوت می کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اسرائیل و آمریکا نمی خواهند ایران به سمت استقرار صلح و دستیابی به علوم صلح آمیز برود، گفت: آنها به هر شکلی که می توانند در راه دستیابی ایران به علوم صلح آمیز کارشکنی می کنند اما راه مذاکرات ایران و اروپا مسیر صحیح خود را پیدا کرده و به نظر می رسد که آنها نباید به کارشکنی های آمریکا توجه داشته باشد.