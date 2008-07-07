رسیدگی به وضعیت حق التدریسی ها بعد از حل مسائل کنونی آموزش و پرورش

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک هزار و 700 میلیارد تومان از کل این اعتبار مربوط به اجرای قانون بازنشستگی بیش از موعد است که اگر پرداخت نشود آموزش و پرورش نمی تواند خود را از نیروی مازاد رها کند.

رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که از کل این اعتبار دولت 3 هزار میلیارد آن را از طریق سهام اصل 44 و بقیه را به صورت نقدی و ریالی به آموزش و پرورش پرداخت کند.

نماینده مردم تهران درهشتمین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در صورت تامین این 6 هزار میلیارد، شرایط آموزش و پرورش به وضعیت عادی خود برمی گردد که باز هم کیفیت آموزشی در آن قابل قبول نیست و اگر بخواهیم اوضاع از این بهتر شود باید اعتبار بیشتری را به آن تخصیص دهیم.

وی تاکید کرد: پرداخت این کسری بودجه، آموزش و پرورش را از روزمرگی در می آورد که امیدواریم دولت هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کند تا سال تحصیلی خوبی را شروع کنیم.

عباسپور تهرانی فرد در خصوص حل مسائل حق التدریسی ها گفت: باید تکلیف نیروهای مازاد و بازنشستگان بیش از موعد روشن شود و بعد به مسئله حق التدریس ها پرداخت.

نماینده مردم تهران در هشتمین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید در مرحله اول مشکلات کنونی آموزش و پرورش حل شود، افزود: تاکید ما این است که بعد از مشخص شدن نیروهای مازاد و اجرای طرح بازنشستگی بیش از موعد، از معلمان حق التدریس استفاده شود.

وی ادامه داد: نمی توان نیرو گرفت در حالی که توان پرداخت حقوق آنها وجود نداشته باشد اگرچه این افراد حقی را برای ورود خودشان قائل هستند. پس باید این موضوع را با هماهنگی حل کنیم.

رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این مشکلات در سال گذشته آموزش و پرورش آزمون استخدام رسمی برگزار کرد، تصریح کرد: در این خصوص وزیر قبلی باید پاسخگو باشد که این وظیفه امروز به وزیرجدید منتقل شده است.

عباسپور تهرانی فرد مشکل پرسنل آموزش و پرورش را بزرگ عنوان کرد و اظهار کرد: امروز در خصوص طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، دولت و مجلس جلسه مشترکی را برگزار می کنند.



وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشکلات متعدد آموزش و پرورش همچون کسری بودجه، مجلس هفتم احیای معاونت پرورشی را تصویب کرد، گفت: نمی شود به خاطر اینکه دولت تامین اعتبار نمی کند طرحی را تصویب نکرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بعد از برطرف شدن مشکلات کنونی به سراغ تامین اعتبار برای احیای معاونت پرورشی و دیگر فعالیت های آموزش و پرورش می رویم.