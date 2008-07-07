55درصد زندانیان همدان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه بیش از 3 هزار نفر در زندانهای همدان به سر می برند افزود: 98 درصد زندانیان مواد مخدر را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه از کل زندانیان استان همدان درصد زندانیان زن کمتر از یک درصد است، اظهار داشت: در استان همدان شش مجموعه زندان وجود دارد که این مجموعه در مرکز و سه مجموعه در شهرستان های نهاوند، تویسرکان و ملایر قرار دارد.

محمدی تصریح کرد: ستاد دیه استان همدان ستاد خودجوش و مردمی است که کمکهای مردمی برای آزادسازی زندانیانی که انگیزه جرم نداشته اند فعالیت دارد.

مدیرکل زندان های استان همدان عنوان کرد: سال گذشته بیش از 6 میلیارد تومان برای پرداخت دیه به شاکیان زندانیان پرداخت شده است.

محمدی یادآور شد: این مبلغ از محل کمک های مردمی، دولت، اخذ تخیف و رضایت و وام بانکی مهیا شده است.