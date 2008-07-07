به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علی ‌اصغر منتظری رئیس گروه اعزام و استقرار مبلغین معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به اینکه قوانین و ضوابط مربوط به مبلغین مستقر از حدود 20 سال پیش تا کنون تغییر چندانی نکرده، لازم است برای برطرف‌ کردن مشکلات این مبلغین و مردم نقاط دور دست، طرح توسعه استقرار مبلغین اجرا شود.

وی افزود: پیش از این، استقرار فقط به معنای اعزام طولانی مدت به مناطق دوردست بود اما با اجرایی شدن طرح جدید، مبلغین مستقر به چند دسته مختلف از جمله مبلغین خود استقرار، مبلغین مستقر پاره ‌وقت و مبلغین مستقر تمام‌ وقت تقسیم خواهند شد.

حجت ‌الاسلام منتظری یادآور شد: مبلغین خود استقرار همان افراد محلی هستند که تحصیلات حوزوی کمی دارند اما با مسائل شرعی و امور تبلیغی آشنا هستند. سازمان تبلیغات اسلامی سعی دارد با ارسال کتاب و دادن آموزشهای کوتاه‌ مدت به این افراد، آنها را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه در استقرار پاره ‌وقت مبلغین مجبور نیستند به صورت دائم در روستا بمانند، گفت: مبلغین مستقر تمام ‌وقت نیز در 4 رتبه تبلیغی مختلف به صورت دائمی در محل تبلیغ خود حضور دارند.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه استقرار مبلغین تعداد مبلغین مستقر به 2300 نفر افزایش خواهد یافت.