صحنه گردانی یک شبکه عربی در جنگ روانی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع برای برخی شبکه های عربی به ویژه العربیه که رویکردی منفی و جانبدارانه را در قبال تحولات ایران دنبال می کنند، به سوژه جدیدی برای جوسازی علیه کشورمان تبدیل شده و این شبکه ها با طرح سئوالات هدفمند واغلب مغرضانه و انجام مصاحبه های بعضا تحریک آمیز، رویکرد اختلاف افکنی میان مصر و ایران را درپیش گرفته اند

در این زمینه، حسام زکی، سخنگوی وزارت خارجه مصر به شدت نسبت به تولید فیلم موسوم به اعدام فرعون در ایران واکنش نشان داد و آن را بیانگر موضع رسمی کشورمان قلمداد کرد.

وی در گفتگو با العربیه ضمن ابراز شگفتی از انتشار این فیلم مدعی شد که ملت مصر با دیدگاه دولت شان مبنی بر اینکه این فیلم اهانت آمیز تاریخ مصر را زیر سئوال برده است هماهنگ است.

پیش از این نیز خانواده انور سادات، رئیس جمهور سابق مصر که توسط خالد اسلامبولی کشته شد، خواستار پیگرد قضایی تهیه کنندگان ایرانی فیلم مستند موسوم به اعدام فرعون شده بودند.در همین حال رسانه های مصری به نقل از طلعت سادات، نوه رئیس جمهور سابق مصر، تولید این فیلم را تلاش برای خدشه دار کردن چهره انور سادات و به زعم خود تحریف تاریخ قلمداد کرده اند.





مستند یک ساعته"اعدام فرعون"را ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام عرضه کرده که درآن تصاویری از صحنه عملیات اعدام انقلابی انورسادات و محاکمه خالد اسلامبولی و همرزمانش وهمچنین گفتگوهایی با کارشناسان امنیتی و سیاسی مصر و برخی نزدیکان خالد اسلامبولی به نمایش درآمده است.

با این حال پایگاه اینترنتی محیط نوشت: سینماگران و شخصیتهای فرهنگی مصر، خشم و ناراحتی خود را از این فیلم ابراز داشته و "ممدوح اللیثی" دبیرکل انجمن سینماگران مصر گفته است: ایرانی ها مرتکب رفتار دور از ادب شده اند و این فیلم تنها نشر اکاذیب است.

از سوی دیگر، "وحید حامد" سناریست مصری در این باره گفت: این فیلم ( اعدام فرعون) یک فیلم رسانه ای است و نباید با آن بسان یک اثر هنری نگاه کرد زیرا نمایانگر سیاست دولت (ایران) است و این دیدگاه ایرانی ها از مدتها پیش است، زیرا آنها نام اسلامبولی را بر یکی ازخیابانهای خود نیز نهاده اند.



سایت محیط همچنین نوشت: شماری ازرسانه های مصری، حملاتی تند و بی سابقه را علیه ایران در پی خائن خوانده شدن سادات رئیس جمهور سابق مصر در یک فیلم ایرانی و شهید خوانده شدن قاتل آن، خالد اسلامبولی و عطا طایل و عبدالحمید عبدالسلام و حسین عباس به راه انداخته اند.



محمدعلی ابراهیم، سردبیر روزنامه نیمه رسمی" الجمهوریة" نیز بدون توجه به موضع رسمی دفتر حافظ منالفع کشورمان در مصر نوشت: متاسفانه تهران با صدور این حکم ظالمانه درباره رئیس جمهور فقید مصر تا حد زیادی اصول دیپلماتیک و قوانین را زیر پا گذاشته و ما ازدوگانگی موضع ایران در شگفتیم.روزنامه " روزالیوسف" هم در تحلیلی نوشته است: قاتلان سادات هر طوری که ایران آنها را توصیف کند، تروریست بودند و ملت مصر، دین و قانون و همه ملتهای جهان به آنها اینگونه نگاه می کنند

جوسازی گسترده رسانه های عربی درباره انتشار یک فیلم مستند ایرانی در حالی انجام می شود که روزنامه الشرق الاوسط به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک ایرانی خوانده، نوشته است: گروهی که اقدام به تولید این فیلم کرده، ارتباطی با دولت ایران ندارد و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیشبرد روابط با مصر است

مصطفی الفقی، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر هم در این باره تاکید کرده است که روابط مصر و ایران، بالاتر از نام خیابان یا تصویر روی دیوار یا فیلم است.وی با بیان اینکه خود از نزدیک در سفر به تهران، شاهد تصویر خالد اسلامبولی و این جمله که من فرعون مصر را کشته ام، بوده است، گفت: ایران باید با یک زبان فکر کند، اکثر ایرانی ها از عادی سازی روابط سخن می گویند، و برخی در برابر این مسئله مانع تراشی می کنند.





رویکرد منفی رسانه های عربی نسبت به گسترش روابط تهران – قاهره که هر چند وقت یکبار با بهانه تراشی و فرافکنی های هدفمند صورت می گیرد، در حالی مجددا در دستور کار این طیف از رسانه های عرب زبان قرار گرفته که دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر، با تاکید بر تمایل مقامهای دو کشور برای بهبود روابط دوجانبه، خاطر نشان کرده است که تولید فیلمی موسوم به اعدام فرعون، هرگز بیانگر موضع رسمی ایران نیست.





مسئله دیگری که باید درزمینه انتشار این فیلم مورد توجه قرار گیرد، غیردولتی بودن موسسه تهیه کننده آن است. طبعا موسسات غیر دولتی در هر کشوری که خود را به اصول آزادی بیان ملتزم می داند، نسبت به تهیه فیلم های مستند با ارائه مستندات تاریخی مخیر بوده و منع قانونی برای کار آن ها وجود نخواهد داشت.از سوی دیگر باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از استنادات فیلم مذکور به منابع مصری بازگشته و بخش هایی از آن نیز گفتگو با شخصیت های مصری است.

توجه به مواضع رسمی و غیر رسمی دیگر که در فضای داخلی مصر و در واکنش به موج کاذب ایجاد شده توسط برخی رسانه های عربی ابراز شده نیز هدفمند بودن ایجاد چنین امواجی را به اثبات می رساند.



پیش از این، کارشناسان و متخصصان روابط ایران و مصر در میزگرد خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر لزوم گسترش و تعمیق مناسبات تهران – قاهره در تمام سطوح، از کارشکنی و مانع تراشی برخی دستگاه های امنیتی کشور مصر در روند رو به رشد این مناسبات سخن گفته بودند.