نشست اعضاء اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد در این نشست که همزمان با جشنواره فیلم کوتاه و مستند کابل از 15 تا 20 تیر برپا می‌شود ناصر باکیده دبیر کل، مهین ضیاء از پاکستان و علاء‌الدین عبدالراف از تاجیکستان عضو کمیته مرکزی و عبداللطیف احمدی از افغانستان خزانه‌دار اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان حضور دارند.

در این نشست فعالیت‌های انجام شده و طرح و برنامه‌های اتحادیه بررسی شده و همچنین در خصوص برگزاری جشنواره‌ها و حرکت‌های فرهنگی هنری در کشورهای عضو تصمیم‌گیری می‌شود. زمان و چگونگی برگزاری دومین اجلاس رسمی اعضاء اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان در مقر دائمی آن در تهران از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست است.

در اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی ایران، ازبکستان، افغانستان، امارات، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه،‌ تونس، سودان، سوریه،‌ فلسطین، قرقیزستان،‌ قزاقستان، قطر،‌ کویت و لبنان عضو هستند.

همچنین کارگاه تخصصی فیلمنامه‌نویسی با موضوع و محوریت "نقش فیلمنامه در فیلم کوتاه" و "اقتباس از منابع فرهنگی تمدنی شرق" از سوی انجمن سینمای جوانان ایران با حضور ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و داور جشنواره در سومین جشنواره فیلم‌های کوتاه و مستند کابل برگزار می‌شود.

در این کارگاه تخصصی 30 فیلمساز حوزه فیلم کوتاه و جمعی از اساتید دانشگاه کابل و حاضران در جشنواره شرکت دارند. علاوه بر برپایی کارگاه تخصصی شش فیلم از تولیدات انجمن نیز در این جشنواره حضور دارند.