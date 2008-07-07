کمک مالی خرید ملک خانه موسیقی پرداخت می شود

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبردرخصوص نحوه پرداخت کمک مالی این وزارتخانه برای خرید ملک خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آقای صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان بر سر وعده خود مبنی بر کمک مالی برای خرید ملک خانه موسیقی هست و طبق قول وزیر ارشاد مراحل اداری آن توسط معاونت هنری در حال پیگیری است.

دکترمحمدحسین ایمانی خوشخو دراین باره افزود: برخی بدهی ها از سال گذشته باقی مانده که وزارت ارشاد بایستی آنها را بپردازد و هم اکنون هم مشغول پرداخت این بدهی ها هستیم و گمان می کنم تا یک ماه آینده تمامی بدهی ها تصفیه می شود و وزارت ارشاد هم کمک مالی خود را متناسب با کمک شهرداری پرداخت خواهد کرد.

معاون هنری وزارت ارشاد در پاسخ به این سئوال که با توجه به اختلافات به پیش آمده بین حوزه هنری و وزارت ارشاد روند فعالیت حوزه هنری به چه صورت خواهد بود گفت : در گذشته به دلیل نا آگاهی برخی از مدیران حوزه هنری از قانون، برخی مشکلات بین این دو نهاد فرهنگی پیش آمد که خوشبختانه این مشکلات با درایت مدیر حوزه هنری جناب آقای بنیانیان حل شد و درحال حاضر هیچ مشکلی بین وزارت ارشاد و حوزه هنری وجود ندارد و این نهاد می تواند مجموع فعالیتهای خود را مانند گذشته با کسب مجوز از وزارت ارشاد از سر بگیرد و از دید ارشاد تمام اختلاف ها بین این دوارگان فیصله پیدا کرده و هیچ مشکلی هم برای فعالیت تالار اندیشه وجود ندارد و هر زمان که حوزه آمادگی داشته باشد با درنظرگرفتن ضوابط تعریف شده گروههای موسیقی می توانند در تالار اندیشه کنسرت دهند.

وی درادامه افزود : انجام فعالیت های هنری که هنر موسیقی را هم نیزشامل می شود منوط به کسب مجوز از سوی وزارت ارشاد است و این سیاست کلی است که همه جا اعمال می شود و حتی مرکز موسیقی صدا و سیما با وجود همه سابقه ای که دارد برای نشر هرگونه اثرموسیقایی باید مجوز ارشاد را داشته باشد.

ایمانی خوشخو در پاسخ به این نکته که وزارت کشورهم برای تولید آثار موسیقی وارد عمل شده است و آیا این اقدام از نظر وزارت ارشاد قانونی است گفت : همانطور که گفتم مرجع قانون گذار و تصمیم گیرنده در حوزههای مختلف هنری مانند موسیقی،تئاتر و هنرهای تجسمی وزارت ارشاد است بنابراین اگر فرض بر این باشد که وزارت کشور هم قصد تولید آثار فرهنگی و هنری و یا تولید آلبوم های موسیقی را دارد ضمن رعایت قوانین ما هم خوشحال می شویم که نهادهای دیگر هم در حوزه های فرهنگ و هنر وارد عرصه شوند ولی تا آنجا که من اطلاع دارم فعالیت وزارت کشور تنها به مختص به اجاره سالن این وزارتخانه برای اجرای کنسرت است وگرنه تولید آثار موسیقی در چارچوب فعالیت آثار موسیقایی تعریف نشده است .