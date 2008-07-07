به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ایران توسط دانشگاه تهران موافقت کردند.



طبق این مصوبه، گردهمایی فوق که دومین از نوع خود پس از کنفرانس 2006 چین محسوب می‌شود، با هدف ایجاد حساسیت در جوامع علمی در جهت تقابل بین رشته‌ای در حوزه نظریه پردازی و روش‌های بهینه مدیریت در منابع آب، تبادل اطلاعات در زمینه مدیریت آب، به ویژه فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب شهری، کشاورزی و صنعتی در سطح بین‌المللی و معرفی جایگاه ایران در آن و شناسایی و شناساندن مدیریت تاریخی آب در کشور و بهره‌گیری از دانش و فناوری سنتی در حوزه مدیریت آب کشور، برگزار می‌شود.



در همین راستا، به دلیل پیچیدگی و گستردگی موضوعات مرتبط در این حوزه، علاوه بر نهادهای علمی سازمان دهنده کنفرانس چین، مشارکت و همکاری نهادهای دیگر ذی‌ربط در سطح ملی و بین‌المللی نظیر دانشگاه تهران، دانشسرای مطالعات عالی کاربردی (سوربن- فرانسه)، دانشگاه زینگ جیانگ چین، فرهنگستان هنر ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت نیرو، در دومین کنفرانس ضروری است.



بر اساس مصوبه فوق، دانشگاه تهران می‌تواند از کمک‌ها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند و هر گونه هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت خواهد شد



