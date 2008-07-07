لزوم تحقق مدیرت واحد شهری در حوزه سلامت پایتخت

عباس استاد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور و در راستای تحقق مدیرت واحد شهری ، واگذاری 23 مسئولیت به شهرداری مورد تأکید قرار گرفته است که در همین راستا معتقدیم ایجاد مدیریت واحد سلامت در شهر تهران می تواند موجب ارتقای سطح سلامت و بهداشت شهر شود.

وی همچنین افزود: با وجود مراکز متعدد غذایی، ورزشی و خدماتی در شهر تهران، براساس قانون، شهرداری تهران هیچگونه مسئولتی در رابطه با نظارت بر این مراکز ندارد و این درحالی است که با وجود خانه های سلامت در مناطق مختلف شهر تهران ، شبکه گسترده ای برای مدیرت نظارت در حوزه سلامت ایجاد شده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تأکید بر آمادگی مدیریت شهری برای پذیرفتن مسئولیت های حوزه سلامت در راستای مدیریت واحد شهری خاطر نشان کرد: اولین ثمره تحقق مدیریت واحد شهری در حوزه سلامت، پرهیز از موازی کاری هایی است که در این حوزه وجود دارد و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهاد های متولی است که عهده دار مسئولیت در این زمینه هستند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین با مطلوب دانستن همکاری وزارت بهداشت با شهرداری تهران در حوزه سلامت افزود: ایجاد پایگاه های بهداشتی و درمانی در قالب طرح های آزمایشی از جمله فعالیت هایی است که به صورت مشترک و با مدیریت واحد در حوزه سلامت شهر تهران در حال انجام است.