آمادگی ایران برای انتقال تجربیات مخابراتی به کشورهای عضو apt

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمدی پور امروز درمراسم 28 اجلاس گروههای مطالعاتی جامعه مخابراتی آسیا-اقیانوسیه در تهران گفت: ایران سابقه فعالیت مطلوبی درزمینه های مخابراتی داشته و برای توسعه این فعالیتها آمادگی همکاری با کشورهای عضو گروه های مطالعاتی جامعه مخابراتی آسیا-اقیانوسیه را داراست.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات افزود: atp ( گروه های مطالعاتی جامعه مخابراتی آسیا- اقیانوسیه ) نقش مهمی در مجامع بین المللی مخابراتی بازی می کند و ما در ایران برای این گروههای مطالعاتی ارزش زیادی قایل هستیم.

وی ادامه داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاریهای اقتصادی و علمی با دیگر کشورها از جمله منطقه خاورمیانه و خصوصا منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

محمدی پور ابراز داشت: جامعه مخابراتی آسیا- اقیانوسیه نقش مهمی در نزدیک کردن سیاستگذاری ها و نحوه عملکرد اپراتورهای مخابراتی دارد و با توجه به روند آغاز فعالیت اپراتور سوم این رمینه سازیهای علمی در توسعه سیستم مخابراتی ایران می تواند تاثیر گذارباشد.