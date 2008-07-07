ایستگاههای قطار شهری مشهد به فن فشار قوی تجهیز شد

محسن شوشتری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هر ایستگاه در مسیر تونل به دو فن تجهیز شده که تهویه هوا، خروج دود و جلوگیری از آتش در مواقع آتش سوزی را انجام می دهد.

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: این فن ها از بهترین نوع تهیه شده و مسیر ورودی هوا از سطح خیابان به گونه ای طراحی شده تا قدرت فن به افرادی که در حال حرکت هستند آسیبی نرساند.

شوشتری اظهار داشت: در طول هر ایستگاه پلهای فرار تا سطح خیابان احداث شده تا مسافرین در مواقع خطر بتوانند از آن استفاده نمایند.

پروژه قطار شهری تاکنون 95 درصد پیشرفت و 280 میلیارد تومان هزینه در برداشته است.