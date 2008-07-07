۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۶

حجت الاسلام ستوده:

پایگاه اطلاع رسانی تبیان در 10 مسجد اردبیل راه اندازی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی تبیان در 10 مسجد استان خبر داد.

حجت الاسلام مهدی ستوده مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر با علام این خبر اظهار داشت: مساجد قدس، اعظم، ججین ،حضرت ابوالفضل و حوزه علمیه اردبیل از جمله مساجدی هستند که به این سیستم مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه اتصال به شکبه در این مرکز به صورت بی سیم است، افزود: همچنین 900 میلیون ریال برای اجرا و تکمیل این طرح در سال جاری اختصاص یافته است.

ستوده در ادامه با تاکید بر محوریت مساجد در امر تبیلغ، تصریح کرد: مساجد نقش مهمی در اطلاع رسانی دارند و اگر به تکنولوژیِ روز مانند اینترنت مجهز شوند، می توانند در این امر موفق عمل کنند.

وی بیان داشت: شیوه های تبلیغی باید متناسب با شرایط زمان و مکان و همچنین متناسب با سطح عملی و تحصیلی مخاطبین باشد تا بتواند موثر واقع شود.

ستوده به تلاش این سازمان در توسعه بخش نرم افزاری مساجد اشاره و خاطر نشان کرد: استان اردبیل از لحاظ تکنولوژی ارتباطی در کشور پیشگام بوده و با توسعه گسترده این بخش در استان، موجب تغذیه فکری جوانان شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: به زودی امکان دسترسی رایگان اطلاع رسانی تبیان در مساجدی که در محدوده 20 کیلومتری سازمان تبلیغات اسلامی استان قرار دارند، فراهم خواهد شد.

 

