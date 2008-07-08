شهرداری تهران در مصرف سیمان صرفه جویی می کند

مسعود نصر آزادانی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با توجه به نقش عمده سیمان در ساخت و ساز پروژه های عمرانی شهرداری و تنگناهای موجود تأمین سیمان ، شهرداری تهران در سالهای اخیر برنامه های مطالعاتی مختلفی را در جهت کاهش مصرف سیمان با در نظر گرفتن معیارهای فنی و علمی در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین افزود: در حال حاضر پروژه های عمرانی شهرداری تهران به صورت روزانه به چند هزار تن سیمان نیاز دارند به صورتیکه پروژه ای نظیر تونل توحید روزانه به 300 تا 400 تن سیمان نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران تصریح کرد: طراحی سازه ها بر مبنای نیاز کمتر به سیمان، استفاده از مصالح ساختمانی مدرن و سبک تر و در کل ، استفاده از روشهای جدید اجرایی پروژه های عمرانی با توجه به استحکام مناسب و سایر استاندارد ها از جمله مواردی است که در حوزه فنی و عمرانی مورد توجه است.