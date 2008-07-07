به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جشنواره بین المللی آخرین منجی، حسین ربانی غریبی مشاور رئیس حوزه هنری استان تهران و مدیر کمیته نماهنگ جشنواره بین المللی آخرین منجی با تأکید بر تأثیر جشنواره های دینی بر تک تک افراد تصریح کرد: مسئولین برگزاری جشنواره های دینی باید به دنبال مدیریت تأثیر باشند نه جذب و مدیریت آثار ارسالی از سوی مردم.

ربانی با اشاره به اینکه تمام ادیان و تفکرات دینی دارای نگرش و تفکر منجی گرایانه هستند، به بررسی ضرورت تبیین مباحث مهدوی پرداخت و اظهار داشت: میل به آرامش در انسان یکی از دلایل گرایش به بحث مهدویت یا موعودگرایی است.

مدیر کمیته نماهنگ جشنواره آخرین منجی گفت: طلب دنیا همواره باعث ایجاد تلاطم در انسان شده و از این رو انسانها همواره به دنبال منجی و کسب آرامش هستند. با تبیین مباحث مهدوی و ایجاد ارتباط معنوی با حضرت ولی عصر (عج) از این طریق می توان زمینه ایجاد آرامش را فراهم کرد.

وی در ادامه به بررسی فعالیتهای انجام شده در بخش نماهنگ جشنواره بین المللی آخرین منجی پرداخت و یادآور شد: نگاه جشنواره در بخش نماهنگ به فرآیند تلفیق موسیقی، تصویر و مفهوم است. در مرحله اول آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بازبینی می شوند و در مرحله دوم به ترتیب بر اساس شاخصه های مفهوم، تصویر و موسیقی آثار ارزشمند به مرحله داوری می روند.

مدیر کمیته نماهنگ جشنواره بین المللی آخرین منجی با اشاره به اینکه محتوا ملاک اصلی داوری آثار است، اظهار داشت: داوری در دو بخش جوان و پیشکسوت انجام می شود. در بخش جوان سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب می شوند که نشان ویژه خلاقیت مهدوی، لوح تقدیر و دیپلم افتخار به ترتیب به نفرات اول تا سوم اهدا می شود. به سه نفر برگزیده در بخش پیشکسوت نیز به ترتیب تندیس، لوح تقدیر و دیپلم افتخار اهدا می شود.

ربانی در پایان از احتمال تمدید دریافت آثار نماهنگ تا 27 رجب مقارن با مبعث پیامبر اعظم (ص) خبر داد و گفت: علاقمندان به شرکت در جشنواره بین آخرین منجی می توانند از طریق سایت اینترنتی www.LSF.ir ثبت نام کرده، و آثار خود را از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال کنند.