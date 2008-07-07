تولید محصولات دیم امسال 3 برابر می شود

عبدالعلی غفاری درگفتگو با مهر گفت: درسالجاری با توجه به بروز خشکسالی در سطح کشوربالغ بر4 رقم جدید گندم، جو و نخود به بخش کشاورزی معرفی شده که به کارگیری این ارقام طبق توصیه های مرکز، افزایش حداقل سه برابری عملکرد محصولات نسبت به ارقام معمولی را رقم می زند.

رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی دیم کشوربیان کرد: رقم جدید گندم نان برای کشت در مناطق سردسیرکشورهمچون استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، خراسان شمالی، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و همدان معرفی شده است.

وی با اشاره به معرفی رقم دیگر گندم درسالجاری، افزود: رقم جدید گندم دوروم برای کشت در مناطق گرمسیرکشورهمچون استانهای ایلام، مغان، گلستان، بخشی ازاستان خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد و استان فارس معرفی شده است.

غفاری اظهارداشت: در سالجاری رقم جدید جو به نام ماهور به منظور کاشت درمناطق گرمسیر کشوربه بخش کشاورزی معرفی شده، ضمن اینکه رقم جدید نخود با نام آزاد برای کشت در مناطق معتدلی همچون استانهای کرمانشاه، لرستان، ایلام که عمده کشت نخود نیز دراین مناطق صورت می گیرد، معرفی شده است.

وی با بیان اینکه نخودهای بهاره حساس به شرایط خشکی هستند، افزود: رقم جدید نخود برای کشت پائیزه به بخش کشاورزی معرفی شده و حساسیت کمتری نسبت به خشکسالی دارد و به دلیل کشت پائیزه آن ازهر بارندگی بهره مند خواهد شد.

رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی دیم کشوربا بیان اینکه درحال حاضربخشی از بذور جدید در اختیارکشاورزان قرارگرفته، تصریح کرد: بکارگیری ارقام جدید علاوه بر تحقق افزایش عملکرد در واحد سطح نسبت به بیماری و آفات مقاوم ترهستند، ضمن اینکه زودرس بودن از بارزه اصلی این ارقام است.

وی با اعلام اینکه در شرایط زارعین به کارگیری ارقام جدید با حداقل سه برابر بیش ازعملکرد ارقام معمولی همراه می شود، افزود: چنانچه امسال دیم کاران طبق توصیه های مرکز نسبت به کشت ارقام جدید معرفی شده اقدام نمایند، افزایش سه برابری عملکرد برای آنان تضمین می شود.

غفاری اعلام کرد: در حال حاضر دو رقم جدید پرمحصول علوفه و گندم در دست بررسی است که پس از اتمام تحقیقات به بخش کشاورزی معرفی می شود.