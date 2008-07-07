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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

طرح توسعه قضایی موجب تحول در نظام قضایی کشور می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: طرح توسعه قضایی موجب ایجاد تحول و تغییرات هدفمند در نظام قضایی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان روز دوشنبه در جلسه شورای قضایی این استان افزود : ارائه این طرح از سوی رییس قوه قضاییه کشور، اقدامی هوشمندانه و مورد نیاز بوده است.

وی حبس زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و مکانیزه شدن نظام قضایی را از جمله مزیتهای طرح توسعه قضایی کشور برشمرد.

وی مکانیزه شدن سیستم قضایی را تحولی بزرگ در نظام قضایی کشوردانست و گفت : این طرح در پنج حوزه قضایی این استان در حال اجراست.

رئیس کل دادگستری گلستان یادآور شد: همچنین ارتقای سطح کیفی شوراهای حل و اختلاف از دیگر برنامه هایی است که باید بیشتر به آن توجه شود.

به گفته فاضلیان، شوراهای حل و اختلاف باید سیات صلح و سازش را مبنای کار قرار دهند و به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

بیش از 600 شعبه شورای حل و اختلاف در گلستان فعالیت دارد. 

کد مطلب 712140

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