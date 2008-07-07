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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

دومین شماره مجله " چشم انداز فوتبال " منتشر شد

دومین شماره مجله " چشم انداز فوتبال " منتشر شد

دومین شماره نشریه مدیریت فوتبال تحت عنوان "چشم انداز فوتبال" زیر نظر سازمان لیگ ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به این که کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه ویژه ای برای توسعه باشگاهها و همچنین فوتبال ملی کشورهای قاره دارد، سازمان لیگ ایران در راستای این اهداف اقدام به انتشار نشریه مدیریت فوتبال کرده تا مدیران، تصمیم گیران و دست اندر کاران فوتبال کشور در جریان آخرین اقدامات و تصمیمات مدیریتی در باشگاههای پیشرفته جهان از جمله باشگاههای مطرح آسیایی و فدراسیونهای ملی کشورهای صاحب فوتبال قراربگیرند.

این نشریه به صورت دوماهنامه و در تعدادهای مشخص در اختیار تمامی باشگاههای دسته های مختلف، باشگاههای فوتسال، هیاتهای فوتبال استانها، ادارات کل تربیت بدنی، مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، و به طور کلی همه افراد و نهادهایی که با فوتبال در ارتباط هستند قرار می گیرد.

شماره اول این مجله به بررسی موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در ایران و سایر کشورها اختصاص داشت و شماره دوم  آن که اخیرا چاپ شده موضوع لیگ حرفه ای آسیا و کسب سهمیه لیگ قهرمانان از سوی کشورها را مورد بررسی قرار داده و بزودی در اختیار مخاطبین آن قرار می گیرد.

کد مطلب 712143

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