دومین شماره مجله " چشم انداز فوتبال " منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به این که کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه ویژه ای برای توسعه باشگاهها و همچنین فوتبال ملی کشورهای قاره دارد، سازمان لیگ ایران در راستای این اهداف اقدام به انتشار نشریه مدیریت فوتبال کرده تا مدیران، تصمیم گیران و دست اندر کاران فوتبال کشور در جریان آخرین اقدامات و تصمیمات مدیریتی در باشگاههای پیشرفته جهان از جمله باشگاههای مطرح آسیایی و فدراسیونهای ملی کشورهای صاحب فوتبال قراربگیرند.

این نشریه به صورت دوماهنامه و در تعدادهای مشخص در اختیار تمامی باشگاههای دسته های مختلف، باشگاههای فوتسال، هیاتهای فوتبال استانها، ادارات کل تربیت بدنی، مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، و به طور کلی همه افراد و نهادهایی که با فوتبال در ارتباط هستند قرار می گیرد.

شماره اول این مجله به بررسی موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در ایران و سایر کشورها اختصاص داشت و شماره دوم آن که اخیرا چاپ شده موضوع لیگ حرفه ای آسیا و کسب سهمیه لیگ قهرمانان از سوی کشورها را مورد بررسی قرار داده و بزودی در اختیار مخاطبین آن قرار می گیرد.